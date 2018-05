Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er på barsel til 17. juni.

København. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal være fungerende økonomi- og indenrigsminister, indtil partifællen Simon Emil Ammitzbøll-Bille kommer tilbage fra barsel den 17. juni.

Det skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille på Twitter.

- Flere har efterspurgt en stedfortrædende minister imens. Ønsket bliver opfyldt i morgen, når dronningen har godkendt, at vikaren frem til 17. juni bliver transportminister Ole Birk Olesen, skriver han.

Ammitzbøll-Bille blev den 20. maj far til datteren Lili og har i den forbindelse fået orlov som minister.

Han blev gift med Kristine Rishøj Bille den 18. november 2017, og kort efter annoncerede parret, at de ventede et barn.

Ole Birk Olesen er minister for både transport, bygning og bolig, og nu får han yderligere to områder at passe indtil 17. juni.

- Jeg vil kræve nye visitkort: Transport-, bygnings-, bolig-, økonomi- og indenrigsminister, skriver han på Twitter.

Det var ellers ikke meningen, at der skulle være en barselsvikar for Ammitzbøll-Bille.

- Det er en konkret vurdering, om der skal udpeges en stedfortræder, når en minister holder orlov.

- I dette tilfælde har det været vurderingen, at det ikke er nødvendigt med en egentlig stedfortræder, da der er tale om en relativt begrænset periode, der også omfatter sommerferieperioden, ligesom ministeren fortsat vil varetage opgaver i et vist omfang, skrev ministeriet tirsdag til Ekstra Bladet.

Det fik flere politikere på Christiansborg til at undre sig.

- Jeg støtter varmt, at alle fædre kan holde barselsorlov, også ministre.

- Men det ville være ulig meget nemmere, hvis statsministeren havde gjort, som han altid har gjort før. Nemlig at man overlader ressortområdet til en anden minister, der så har ansvaret, sagde Socialdemokratiets kommunalordfører, Magnus Heunicke, til Ekstra Bladet tirsdag.

/ritzau/