Fremover skal erstatning til ofre for sexmisbrug sættes på en lukket konto, så pengene ikke tages af andre.

København. Ofre for sexmisbrug skal ikke miste deres erstatning, fordi familien stjæler pengene. Det skete, da Tasja Nielsen fik 50.000 kroner i erstatning. Da hun fyldte 18 år, fandt hun ud af, at hendes mor havde stjålet pengene.

Det skriver DR Nyheder.

Fremover skal al erstatning til sexofre indsættes på en lukket konto. Nu gælder det kun beløb over 75.000 kroner. Det fremgår af et lovforslag, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sendt i høring.

Hvis pengene skal bruges, skal det først godkendes af en uvildig person.

- Tasjas historie er dybt ulykkelig. De penge, som hun fik som et lille plaster på såret for en forfærdelig oplevelse, blev uberettiget brugt af hendes nærmeste, siger Søren Pape Poulsen til DR.

- Det er grotesk, at nogen skal udsættes for det Derfor foreslår jeg nu at ændre loven, for det er helt afgørende, at man som offer for eksempelvis seksuelt misbrug ikke udsættes for endnu et svigt.

Det glæder Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, at loven ændres.

- Det har været helt pinligt og uheldigt, at man har set en sag, hvor det har vist sig, at pigen ikke får erstatningen, fordi den er brugt af familien, siger Peter Skaarup.

- Det er på tide, at der bliver strammet op, og det er kun rimeligt, så barnet får den erstatning, man er berettiget til.

Peter Skaarup kunne ønske tilbagebagevirkende kraft, så Tasja Nielsen kunne få den erstatning, moderen stjal fra hende.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at man juridisk havde fået det på plads, så man kunne gå tilbage i tiden og sikre, at hun fik den erstatning, men det har man åbenbart ikke kunnet, siger Peter Skaarup.

- Så er det mindste, man kan gøre, at sikre, at andre ikke kommer i den situation, at man ikke får erstatning, fordi familien har brugt pengene, siger han.

