150 flere betjente skal uddannes hurtigst muligt. Pris: 1,2 mia. kr.

Sådan lyder nyt forslag fra justitsminister Nick Hækkerup (S), der skal nedsætte den rekordlange ventetid, som en lang række danskere må finde sig i, når de har været ofre for kriminalitet.

Et opsigtsvækkende problem, som B.T. de seneste tre måneder har gravet dybt i.

»Behandlingen af en straffesag i gennemsnit er på næsten et år. Kæden er blevet strakt for langt ud. Og så kommer trygheden og sammenhængskraften i samfundet under pres. Det fører til, at vi skal gøre noget. Både på kort og langt sigt,« siger Nick Hækkerup til avisen Danmark.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af borgervendt kriminalitet fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Justitsministeren efter B.T.-serie: Ofre skal hjælpes hurtigere

Ud over de 1,2 mia. til flere betjente vil ministeren, som det allerede har været fremme i B.T., give et engangsbeløb på 130 millioner til de betjente, der samlet har opsparet mere end 800.000 timers afspadsering.

Selvom Hækkerups tiltag hilsen velkommen af flere af de ofre, der de seneste måneder har fortalt deres chokerende historier i B.T., så er ofrene bestemt ikke imponerede.

»150 betjente batter ikke meget. Det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen i et kort øjeblik,« siger Bente Strunge Hermann.

Den 46-årige arbejdede i 2017 som frivillig på Allingåbro Motor Festival, da hun blev påkørt af fire berusede unge mænd. En ulykke, som har efterladt hende invalid.

Mere end to år senere står hendes sag stadig i stampe, og hun kan derfor ikke få den erstatning, som kan forbedre hendes behandling og livskvalitet.

»Jeg synes da, det er en fantastisk nyhed, men jeg tror ikke, at 150 betjente vil gøre det store. Men jeg er da glad for, at regeringen endelig forsøger at anerkende, at der er brug for flere betjente.«

Bente Strunge Hermann er heller ikke imponeret over de 130 millioner, som skal bruges til at nedbringe betjentenes afspadseringstimer.

»Dem, der allerede har knoklet røven ud af bukserne, fortjener deres frihed. De arbejder i forvejen på skæve tidspunkter og fortjener at have tid til at se deres venner og bekendte.«

Heller ikke 67-årige Steen Johannsen råber højt hurra for Nick Hækkerups udspil.

»150 flere betjente? Det vil jeg næsten kalde symbolpoltik. Der skal mere til. Halvanden hundrede mand er at slå vand på en gås,« siger han.

Steen Johannsen var i sommer udsat for sit livs mareridt, da han en solrig eftermiddag i Horsens Lystbådehavn blev gennemtæsket af en anden mand.

På trods af et vidne havde set overfaldet, valgte politiet ni dage senere at droppe sagen.

Selvom Steen Johannsen altså ikke mener, at 150 betjente vil gøre den store forskel, anerkender han, at det er bedre end ingenting.

»Det er et initiativ i den rigtige retning, så det skal ikke nedgøres,« siger Steen Johannsen.

Nick Hækkerups tiltag er en del af den finanslov, som regeringen kommer med omkring Folketingets åbning den 1. oktober. Tiltagene har medført, at Hækkerup har udskudt forhandlingerne til et nyt politiforlig, som ellers udløber til nytår.

Efter B.T.-serien har Nick Hækkerup allerede slået fast, at politi og domstole både skal nedsætte sagsbehandlingstiden og sagsbunken af personfarlig kriminalitet med 20 procent i år 2020.

Rigspolitiet har dog slået fast, at den beslutning kan have konsekvenser for andre typer af kriminalitet, altså eksempelvis indbrud og tyveri.

»Hvad der skal ske med behandlingen af andre former for kriminalitet, vil vi gerne drøfte til det kommende politiforlig. Selv om B.T. har en rigtig god samfundsnytte i denne debat, så er det politikerne, der skal forhandle dette forlig på plads,« sagde Nick Hækkerup den 9. september til B.T.

Men nu slår Nick Hækkerup fast, at det vil tage endnu længere tid at skabe et politiforlig.