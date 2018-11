Journalist, politisk kommentator og debattør David Trads er valgt som ny folketingskandidat for Socialdemokratiet i Egedal.

Det står klart efter en afstemning i Egedalkredsens repræsentantskab.

Det meddeler kredsformand Morten Thorup til Ritzau.

Davod Trads var oppe mod byrådsmedlem i Furesø Matilde Powers, der meldte sig på banen efter Trads havde meddelt sit kandidatur.

Mens Trads fik 16 stemmer, fik Powers to.

Det er en uges tid siden, at David Trads offentliggjorde sit kandidatur på Facebook.

Dengang skrev han blandt andet, at »Danmark har brug for en regering, som vil kæmpe for mere retfærdighed og bedre chancer for alle. Danmark har brug for en virkelighed, hvor vi prioriterer vores resurser, så alle får de samme muligheder for at få et godt liv.«

Siden er David Trads blevet forholdt tidligere kritiske udtalelser om, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er en »levebrødspolitiker«, men har til det forsvaret sig med, at man som kommentator har sagt meget, som efterfølgende kan ændre sig.

Kritikken bredte sig også til baglandet, hvor prominente navne som de tidligere ministre Helle Degn og Poul Nilsson offentligt støttede Matilde Powers.

»Vi skal have nogle folkevalgte, der er ude at arbejde med virkeligheden. Vi har brug for flere hverdagsmennesker. Trads er den elitære fra snakkesegmentet. Og i andre sammenhænge brokker folk sig over spindoktorer, bezzerwizzere og kloge-Åger,« sagde Helle Degn til Berlingske.

Det er anden gang, at David Trads forsøger at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet. Første gang var i 2004, hvor han forsøgte at blive opstillet i Skanderborgkredsen. Dengang tabte han til Kirsten Brosbøl.

Egedalkredsen gav ved sidste valg et mandat til tidligere minister Nick Hækkerup, men han har skiftet til Hillerødkredsen ved det kommende folketingsvalg, der senest bliver afholdt 17. juni næste år.