Offentlige chefer skal have mere rum til at løse opgaver bedst muligt sammen med ansatte, mener kommission.

København. Organisationer for offentlige ledere glæder sig flerstemmigt over, at en kommission anbefaler mere ledelsesrum og tillid fra politikere til den enkelte chef i det offentlige.

Administrerende direktør i fagforeningen Djøf Tomas Therkildsen kvitterer for konklusionerne i Regeringens Ledelseskommission, der blev præsenteret tirsdag.

- Der er ikke noget problem i, at politikerne sætter dagsordenen. Det skal de gøre i et demokrati. Men der er selvfølgelig en balance, mellem hvor meget man politisk vil lede og styre, og hvor meget man vil give plads til de ansatte ledere.

- Politikere skal passe på med ikke at gribe til styring og regler, hver gang de vil sikre sig et bestemt resultat. De skal turde tro på, at medarbejdere og ledelse faktisk kan opnå resultater, hvis man udpeger en retning for dem, siger direktøren i Djøf, der organiserer jurister og andre højtuddannede.

Kommissionens anbefalinger lyder blandt andet, at offentlige chefer skal have tid nok til at gennemføre politiske beslutninger.

Politikerne skal udvise større tillid til lederne og i mindre grad gribe til nye regler og procedurer for at løse enkeltsager. Og så skal politikerne betragte sig selv som den offentlige sektors bestyrelse.

Her mener formanden for organisationen Lederne, Svend Askær, at politikerne kan lære af det private erhvervsliv.

- Politikere skal lære at tage deres arbejdsgiveransvar alvorligt og bakke deres ledere op.

- I det private er det utænkeligt, at ledere bliver undsagt af deres bestyrelse, men offentlige ledere må gang på gang opleve at blive undsagt af deres politikere, siger Svend Askær i en skriftlig kommentar.

Hovedorganisationen Akademikerne håber, at kommissionens i alt 28 anbefalinger bliver fulgt op med en pose penge fra politikerne.

En investering på en milliard kroner til efteruddannelse vil være godt givet ud, lyder det.

- Vi skal klæde vores offentlige ledere bedre på til at håndtere de fremtidige udfordringer. Derfor bør man styrke kompetenceudviklingen af de offentlige ledere.

- De offentlige finanser er sunde så langt øjet rækker. Derfor er der råd til yderligere kompetenceudvikling af de offentlige ledere på finansloven, siger formand for Akademikerne Lars Qvistgaard i en kommentar.

/ritzau/