Københavns Kommune byggede i sommeren 2022 en stor hjemmeside, som skulle hjælpe borgerne med at tale med deres børn om børnenes liv på nettet og på sociale medier.

Men fra 1. november 2022 til i dag, præcis et år efter, har hjemmesiden »snak med« kun haft 3.230 forskellige besøgende, såkaldte unikke brugere. Det er i gennemsnit lidt mere end 8,5 brugere, der er kommet ind på hjemmesiden om dagen.

»Det ser virkelig ikke imponerende ud,« siger Pelle Guldborg Hansen, lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, som er ekspert i nudging og adfærdsvidenskab.

Han forklarer, at når trafikken er så lav, så er det ikke nødvendigvis de forældre, som er i målgruppen, der finder ind på siden.

»Alle døde sider får nogle hits af og til, fordi folk forvilder sig ind på siden. Derfor er det ikke nødvendigvis de forældre, som er i målgruppen, der besøger hjemmesiden,« siger han.

B.T. beskrev projektet sidste år, hvor både politikere og eksperter kritiserede det.

Men trods det lave antal besøgende og projektets kritiserede udførelse, så er Københavns Kommune nu igen gået i gang med at gøre reklame for siden.

Det forstår Niels Peder Ravn, der sidder i Københavns Borgerrepræsentation for De Konservative, slet ikke.

»Nu er jeg jo gammel reklamemand, og man skal bruge sine kampagnepenge på nye ting. Man kan ikke løfte et dødt site sådan her. Det er Guds ord, der er spildt på Balle-Lars,« siger Niels Peder Ravn.

Han forstår godt, at borgerne i stor stil fravælger hjemmesiden, selvom danskerne ellers har masser af børn, der gør sig på sociale medier.

Niels Peder Ravn, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Konservative Vis mere Niels Peder Ravn, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Konservative

»Når man har et konkret problem, hvad enten det er børnenes liv på sociale medier eller noget andet, så går man jo ikke til kommunen for at få gode råd. Og de råd, som man finder derinde, er meget banale,« siger han og fortsætter:

»Desuden synes jeg ikke, det er kernevelfærd at lave hjemmesider med informationer og råd om børneopdragelse, som man kan få alle mulige andre steder.«

Pelle Guldborg Hansen forklarer, at hele hjemmesidens opbygning er uhensigtsmæssig.

»Når folk søger på den slags her, så er de ofte ude efter noget meget specifikt. Det med at lave en side, som ligesom samler en masse information om noget, det virker bare ikke ret godt,« siger han.

Københavns Kommune kan ikke oplyse, hvad projektet har kostet samlet set, da meget af arbejdet er udført internt, men dog kan man oplyse, at samarbejdspartneren Center for Digital Dannelse har modtaget 300.000 kroner for at lave indhold.

»En god tommelfingerregel er, at det koster næsten altid mindst lige så meget internt at producere den slags, som det gør at betale samarbejdspartneren,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Hjemmesidens mest synlige indhold kaldes for »Tre gode råd«.

Rådenes overskrifter er henholdsvis »Vær nysgerrig«, »Anerkend behovet for at være en del af fællesskabet online« og »Gør det trygt at komme til dig«.

»De tre ting kan folk godt regne ud i forvejen. Man bliver ikke klogere af det,« siger De Konservatives Niels Peder Ravn.

Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i København Foto: Mathias Svold Vis mere Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i København Foto: Mathias Svold

Pelle Guldborg Hansen forklarer, at der faktisk nok skal være nogle borgere derude, der kunne lære noget af de tre råd

»Men de mennesker, som kunne lære noget, når slet ikke derind. Derfor er effekten begrænset,« siger han og fortsætter:

»Det er tragisk, når man sidder og laver noget i kommunerne, som mangler penge, der kunne være brugt bedre.«

»Man ser desværre den her blinde masseproduktion af kampagner, hvor det er utydeligt, hvad folk skal gøre, og hvor man burde stille sig selv spørgsmålet: Virker det?« siger han.

Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i København, er politisk ansvarlig for projektet. Hun har sendt en skriftlig kommentar til B.T.

»Vi ved fra undersøgelser, at rigtig mange børn taler for lidt med deres forældre om, hvad de laver på deres mobil eller tablet. Derfor er det vigtigt, at forældre kan finde gode råd, som kan hjælpe dem i gang med snakken med deres børn,« siger hun.

»Du kan nok få forskellige vurderinger, alt efter hvilken ekspert du taler med, men der er bred enighed om, at viden om digital adfærd er vigtig, og det bidrager den her kampagne med,« siger Sisse Marie Welling.