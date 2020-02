Det kan godt være, at dagpenge ikke rækker langt i Danmark, men hvis man tager dagpengene med til Rumænien eller Polen, er det straks en anden sag.

Det har rekordmange østeuropæere fundet af. EU-reglerne betyder nemlig, at EU/EØS-borgere, der har arbejdet i Danmark, kan tage tre måneders dagpenge med til deres hjemland.

Især rumænere og polakker har opdaget den finte. På tre år er antallet af østeuropæere, som lever af danske dagpenge i deres hjemland, mere end fordoblet til 1.570 i 2018, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det får advarselslamperne til at blinke rødt hos flere partier.

»Det er ren misbrug af dagpengesystemet. Østeuropæere kigger med sultne øjne på det danske velfærdssamfund, og EU-reglerne tvinger os til at åbne kassen,« siger Morten Messerschmidt, EU-ordfører hos Dansk Folkeparti.

Forstå reglerne: Ifølge EU's forordning skal alle EU/EØS-borgere kan samme adgang til dagpenge som danskere - hvis de arbejder i Danmark.

Derfor kan europæere, som har arbejdet mindst tre måneder i Danmark, og som betaler til en a-kasse, få adgang til danske dagpenge.

Hvis udlændingene efterfølgende skulle blive arbejdsløse, har de ret til at få dagpenge i tre måneder, mens de bor i andet EU-land.

Den ret har særligt østeuropæere udnyttet. I 2018 fik over 1.500 østeuropæere dagpenge, mens de boede i deres hjemland.

EU-kommissionen vil nu udvide ordningen til seks måneders dagpenge i stedet for de nuværende tre måneder.

Meningen med reglerne er, at dagpengemodtagerne skal finde arbejde i deres hjemland. Men nye tal viser, at langt størstedelen vender tilbage til Danmark uden et job, når dagpengene udløber.

I 2018 vendte 85 pct. af rumænerne og 81 pct. af polakkerne tilbage til Danmark inden for seks måneder.

»Meget tyder på, at nogen bruger dagpengene som tre måneders ferie i hjemlandet,« siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen.

Farlig EU-lov på vej

Mens han selv var beskæftigelsesminister, kæmpede han mod EU’s forordning, som giver udlændinge ret til at tage børnepenge og dagpenge med ud af Danmark.

»Det er meget svært at kontrollere dagpengemodtagernes jobsøgning, hvis de befinder sig i Østeuropa. EU bliver nødt til at sikre bedre kontrol, så ingen kan holde ferie på dagpenge,« siger han.

Men dagpenge-finten kan snart blive endnu værre for Danmark.

EU-kommissionen har lagt op til, at ordningen skal udvides, så man kan tage seks måneders dagpenge med ud af Danmark i stedet for tre måneder.

Tidlgiere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) frygter, at østeuropæere misbruger det danske dagpengesystem til at tage tage en ferie i hjemlandet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tidlgiere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) frygter, at østeuropæere misbruger det danske dagpengesystem til at tage tage en ferie i hjemlandet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ovenikøbet vil man kun skulle arbejde en måned i Danmark for at åbne kisten til dagpengene.

»Det vil være dobbelt op på idioti. Det vil være en åben ladeport til at udnytte det danske dagpengesystem,« mener Morten Messerschmidt.

»Vi bliver nødt til at sætte hegnspæle op omkring vores sociale ydelser. Ellers bliver vi et slaraffenland for bulgarere og rumænere,« uddyber han.

Lige nu er der dog et blokerende mindretal i EU, som foreløbigt forhindrer, at udvidelsen til seks måneder gennemføres.

Minister: Bekymrende

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) påpeger, at der stadig er forholdsvis få, som tager dagpenge med ud af Danmark.

»Men det er bekymrende, at antallet stiger ret kraftigt. Derfor arbejder regeringen meget hårdt for, at EU ikke udvider ordningen til at seks måneder,« siger han og pointerer:

»Vi vil insistere på, at det skal være nemmere at kontrollere, at folk i andre lande rent faktisk forsøger at finde et job, mens de får dagpenge fra Danmark«.

Det har flere gange været på dagsordenen i folketingssalen at indeksere dagpengene. Det vil sige, at man får færre dagpenge, hvis man f.eks. bor i Rumænien, hvor leveomkostningerne er lavere.

»Det er vi meget positive overfor. Men Danmark er meget alene med det ønske i EU, så derfor bliver det utroligt svært at realisere,« siger Peter Hummelgaard.

I 2018 modtog 2.984 personer dagpenge, mens de boede i et andet land. Over halvdelen af dem boede i Østeuropa.