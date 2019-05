Da statsminister Lars Løkke 7. maj skød valgkampen i gang, startede en fem ugers intens selvpromovering af de forskellige partiers politik - ingen undtagelse for De Radikale Venstres formand, Morten Østergaard.

Men valgkampen betyder også, at Morten Østergaard ikke kan se sin kone og to piger så meget, som han plejer - og ellers gerne ville.

B.T. er taget med i den magentafarvede valgbus, der nærmest strålede som det eneste mellem barakkerne ved Sjælsmark Udrejsecenter.

Det er andet stop på turen, som Morten Østergaard kalder for en symbolpolitisk Danmarkstur.

Bag hegnet ved Sjælsmark møder B.T. sammen med Østergaard to piger og deres mor. De har boet på udrejsecenteret i flere år.

Deres fortælling gav Morten Østergaard en klump i halsen - og Danmarksturen var bare lige begyndt.

Denne Danmarksturen slutter fredag, hvor han bl.a. skal besøge et sommerhus, der er ved at falde i vandet ved Hyging Smedie og overnatte ved en tvivler et sted i Danmark.

Mød pigerne og Østergaard i videoen i toppen af artiklen og se hvorfor, han allerede nu savner sin familie.

Herunder kan du se, hvordan det gik, da Morten Østergaard besøgte Mints far, Frank.