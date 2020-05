Det er regeringen, der fører udenrigspolitikken, men statsministeren "gør klogt" i at lytte til flertal.

Presset på statsminister Mette Frederiksen for at åbne grænserne for turister stiger markant forud for dagens forhandlinger på Christiansborg.

Et flertal uden om regeringen står nu bag ønsket.

Og det bør statsministeren lytte til, siger De Radikales politiske leder Morten Østergaard:

- Vi har talt sammen forud for dagens genåbningsforhandlinger. Det er med det positive udgangspunkt, at tallene fortsat ser gode ud. På den baggrund giver det ikke mening at holde grænsen lukket og bevare indrejseforbuddet forud for turistsæsonen, siger Morten Østergaard.

Til spørgsmålet om, hvad der sker, hvis ikke statsministeren lytter til flertallet siger Morten Østergaard, at det ikke vil være klogt for en ét-partis mindretals-regering at ignorere flertallet. Men han vil "ikke tage sorgerne på forskud" forud for forhandlingerne.

/ritzau/