Regeringen fører udenrigspolitikken, men statsministeren "gør klogt" i at lytte til flertal, mener Østergaard.

Presset på statsminister Mette Frederiksen for at åbne grænserne for turister stiger markant forud for dagens forhandlinger på Christiansborg.

Et flertal uden om regeringen står nu bag ønsket.

Og det bør statsministeren lytte til, siger De Radikales politiske leder Morten Østergaard:

- Vi har talt sammen forud for dagens genåbningsforhandlinger. Det er med det positive udgangspunkt, at tallene fortsat ser gode ud. På den baggrund giver det ikke mening at holde grænsen lukket og bevare indrejseforbuddet forud for turistsæsonen, siger Morten Østergaard.

Til spørgsmålet om, hvad der sker, hvis ikke statsministeren lytter til flertallet siger Morten Østergaard, at det ikke vil være klogt for statsministeren at ignorere et flertal af Folketingets partier.

Spørgsmål: Hvad kan I gøre, hvis statsministeren afviser grænseflertallet på mødet i dag?

- Det er ikke så klogt, hvis man er statsminister i en mindretals- og étparti regering at afvise et flertal. Men de sorger vil vi ikke tage på forskud.

- Nu går vi ind til forhandlingerne med ønsket om at få åbnet grænserne. Når man invitere til forhandlinger, så går vi ud fra, at det er fordi, at der kan forhandles, siger Morten Østergaard.

Normalt vil et flertal i Folketinget være ensbetydende med, at regeringen må rette ind. Når det gælder udenrigspolitikken, er det det dog regeringen, der fører linjen. Blandt andet fordi det også er regeringen, der har dialogen og de fortrolige forhandlinger med andre nationers regeringer.

Derfor har Folketingets partier og regeringen tidligere indgået en aftale, der blot pålægger regeringen at føre dialogen og melde ud om grænserne inden 1. juni.

Den aftale har statsminister Mette Frederiksen hidtil henholdt sig til. Hun har dog i sidste uges partilederrunde forsigtigt åbnet for et kompromis, hvor turister med et lejebevis kan få adgang til Danmark.

- Hvis regeringen ikke vil lytte til flertallet, så må den gå ud og sige, at den ikke ønsker at åbne grænserne. Og så må det jo blive en diskussion andet steds. Jeg vil ikke tage sorgerne på forskud. Nu er der forhandlinger, og så må vi se, hvad der kommer ud af dem, siger Morten Østergaard.

Han understreger, at det er et "massivt og bredt" flertal, der står bag ønsket om en grænseåbning. Ud over De Radikale står de borgerlige partier samt Alternativet bag udkastet til aftale om grænserne.

