Morten Østergaard trækker sig som politisk leder for De Radikale og bliver afløst af Sofie Carsten Nielsen.

Det meddeler han onsdag efter et seks en halv time langt gruppemøde i Den Sorte Diamant. Mødet begyndte onsdag formiddag og varede til først på aftenen.

Årsagen er, at Morten Østergaard for en del år siden krænkede partifællen Lotte Rod.

- Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid.

- Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også er nødt til at være åben om, at det var mig, siger Morten Østergaard.

Lotte Rod skriver på Twitter, at hun har tilgivet ham.

Morten Østergaard, der i 2014 afløste Margrethe Vestager som politisk leder, bliver afløst af Sofie Carsten Nielsen, der hidtil har været næstformand og politisk ordfører. Hun er valgt af folketingsgruppen.

De Radikale skulle klokken 11.30 have indledt et gruppemøde på Christiansborg.

Mødet blev imidlertid flyttet til Den Sorte Diamant, hvor det altså varede i omkring seks en halv time.

De Radikale diskuterede, hvordan partiet skulle håndtere en sag om sexisme internt i partiet.

Folketingsmedlem Lotte Rod (R) stod i september frem og fortalte, at hun både i sin tid i Radikal Ungdom og som folketingsmedlem er blevet udsat for sexisme. Hun blev valgt ind i Folketinget i 2011.

De Radikale har i den seneste tid tordnet mod sexisme. Blandt andet da partiets ligestillingsordfører, Samira Nawa, sagde, at Jeppe Kofod (S) ikke burde være blevet udnævnt som udenrigsminister sidste år.

Det skyldes hans sag fra 2008, hvor han som dengang 34-årig havde sex med en dengang 15-årig pige ved et arrangement i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

