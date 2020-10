Morten Østergaard truer for anden gang i valgperioden med at udløse et klimavalg.

S-regeringen og De Radikale er enige om, at Danmark skal reducere sit udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Men regeringen og støttepartiet er dybt uenige om vejen til målet.

De Radikales leder Morten Østergaard truer nu med ikke at stemme for efterårets finanslov - og dermed udløse et valg - hvis ikke regeringens klimaprogram bliver ændret i efterårets forhandlinger.

Spørgsmål: Du har tidligere truet med at vælte regeringen, hvis der ikke kom en stor klimaaftale inden grundlovsdag. Du væltede ikke regeringen dengang, hvorfor skulle nogen tro på, at du gør det nu?

- Min ambition er ikke at vælte regeringen eller udløse folketingsvalg. Min ambition er at få en finanslovsaftale og en række andre delaftaler, så Danmark kommer tilbage i den grønne offensiv.

- Derfor siger jeg ikke det her for at skabe konflikt, men for at skabe resultater. Det gjorde vi også i foråret. Det er ikke resultater, jeg synes var tilstrækkelige, men det er dog bedre, end hvis vi ikke havde taget kampen.

Spørgsmål: Pernille Skipper siger, at du kommer med en tom trussel, fordi klimaprogrammet ikke kan undgå at blive ændret, når I skal forhandle om landbrug og transport i de kommende måneder. Er det en tom trussel?

- Nej, jeg hæfter mig ved, at regeringen med klimaprogrammet siger, at de ikke er klar til at implementere grøn omstilling med den teknologi, vi kender i dag. Men tværtimod at vi skal vente og træffe beslutningerne i slutningen af årtiet.

- Det er jeg uenig i, og det tror jeg også, Enhedslisten er. Jeg er bare der, hvor jeg siger, at det er en betingelse for, at vi stemmer for finansloven. Så må Enhedslisten gøre op med sig selv, hvad deres betingelser er.

Spørgsmål: Regeringen er enig i målsætningen om 70 procent, som ovenikøbet er lovfæstet. Tror du, at De Radikale vil blive belønnet for at udløse et valg om noget, som I er enige med regeringen i, men måske har forskellige metoder til at indfri?

- Alt, hvad jeg gør og siger i denne henseende, gør jeg for at sikre, at vi får taget beslutninger, der ikke bare styrker troværdigheden om den grønne omstilling, men også accelererer den.

- Nu kan vi konstatere, at regeringen har meget lave ambitioner på elbils-området og i virkeligheden på det hele, fordi det skal vente til slutningen af årtiet.

- Så siger vi bare: Det er ikke det, man kan lave aftaler med os om. Vores betingelser for finansloven er nogle andre, og så er det op til regeringen at finde ud af, om de vil møde dem.

Spørgsmål: Vi står midt i en stor coronakrise, som påvirker dansk økonomi og har fået vælgerne til at samle sig om regeringen i meningsmålingerne. Tror du, at vælgerne vil belønne jer, hvis I lammer det politiske Danmark med tre ugers valgkamp og skaber tvivl om, hvem der skal være statsminister?

- Det her er ikke synspunkter, der springer ud af meningsmålinger. Jeg er helt tryg ved at skulle møde vælgerne igen, hvis vi har kæmpet med næb og klør for at få sat den grønne omstilling i gear. Det jeg ikke vil, det er at lade stå til.

- Jeg vil ikke bare køre i det socialdemokratiske slæbespor i fire år og så stille op til valgkamp. Det går ikke. Man er nødt til at kende sine mandaters værd, og vi lægger vores mandater på grøn forandring.

Spørgsmål: Danmarks udslip er opgjort til én promille af verdens samlede udslip. Hvis vi først når målsætningen til allersidst i 2030, er det så er særligt stort problem for det samlede klima i verden?

- Hvis alle lande greb deres indsats mod klimaforandringer an, som den socialdemokratiske regering lægger op til, så vil vi med sikkerhed ikke nå Paris-målsætningen, og vi vil ikke kunne holde temperaturstigningerne under halvanden grad. Vi har ikke den tid, som regeringen gerne vil tage sig.

Spørgsmål: EU-Kommissionen har netop foreslået at hæve EU's ambition fra 50 til 55 procent i 2030. Det er langt under den danske målsætning på 70 procent. Hvis vi ikke engang kan få EU-landene med på vores målsætning, hvad er så chancen for at overbevise Kina og USA, som vil have en stor effekt på verdens klima?

- Først og fremmest, så er det leading by example. I Danmark har vi enormt meget glæde af at have gjort det på energiområdet.

- Der er mange, der går rundt og bilder sig selv ind, at vi i Danmark ikke ville have glæde af at se en stor grøn omstilling af vores biler, selv om titusinder af danskere skylder deres job til bilindustrien, fordi mange danske virksomheder er underleverandører. Så vi har meget glæde af at være foran.

- Men når det er sagt, er det i forhold til EU også et problem, at vi har måttet finde flertal rundt om regeringen i Folketinget for at sikre, at Danmark faktisk kæmper for at få så høj en EU-målsætning som muligt. Ikke engang på det område vil den socialdemokratiske regering gå foran, siger Morten Østergaard.

/ritzau/