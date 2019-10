De Radikale er i forståelsespapiret med regeringen lovet, at uddannelsesloftet bliver fjernet.

Det er ikke nævnt med et ord i regeringens finanslovsudspil, men alligevel forventer De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, at regeringen indvilger i at sløjfe uddannelsesloftet.

Det siger han onsdag, før partiet går ind til finanslovsforhandlinger med finansminister Nicolai Wammen (S). Onsdag forhandles der om kultur og uddannelse.

- Jeg føler mig helt overbevist om, at uddannelsesloftet kommer med i finanslovaftalen. Det var forudsætningen for, at regeringen kunne dannes, at vi var enige om at afskaffe uddannelsesloftet, siger politisk leder Morten Østergaard.

Det nuværende uddannelsesloft medfører, at alle med en videregående uddannelse først kan søge ind på en ny videregående uddannelse på lavere eller samme niveau, seks år efter at de har afsluttet deres uddannelse.

Loftet blev indført i 2016 af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, som dannede regeringen, ligesom Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti også stemte for.

Oprindeligt forhindrede loftet studerende, der havde gennemført en videregående uddannelse, i at blive optaget på en ny uddannelse på samme niveau, men i 2017 blev loftet justeret, så man efter seks år kan tage en ny uddannelse.

/ritzau/