Statsministeren mener, man skal kunne sige, at der blandt nogle etniske minoriteter er for stor coronasmitte.

Regeringens støtteparti De Radikale er ikke imponeret over visse dele af statsminister Mette Frederiksens (S) præstation på et pressemøde lørdag om corona.

Her sagde Frederiksen blandt andet, at man må kunne tale åbent om, at der blandt nogle etniske minoriteter i Danmark er for stor smitte.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, kritiserer statsministeren for at 'udskamme' etniske minoriteter i coronakrisen.

Han kalder det 'trist, når man forfalder til at udskamme særlige befolkningsgrupper, der er særlig hårdt ramt af corona'.

»Du er statsminister for hele Danmark. Alle mennesker, der bor i det her fantastiske land.«

»Derfor bliver jeg også trist, når man forfalder til at udskamme bestemte befolkningsgrupper, som bliver særligt ramt af coronavirus,« siger Morten Østergaard i forbindelse med De Radikales sommergruppemøde mandag.

På pressemødet i lørdags, hvor især mundbind var et tema, sagde statsministeren blandt andet:

»Når vi nøgternt kigger på smittetallene i Danmark, er der ganske enkelt for mange mennesker med ikkevestlig baggrund, som er smittet.«

Hun henviste i øvrigt til, at der nogle steder i den offentlige debat sættes spørgsmålstegn ved, om det er en rimelig debat at have, når det påpeges, at virus i nogle miljøer er mere udbredt end i andre.

Selvfølgelig er det i orden at diskutere, mente Frederiksen.

»Vi skal selvfølgelig tale om det på en ordentlig måde i Danmark, men tallene skal frem, for det er den eneste måde, hvorpå myndighederne kan bekæmpe coronaen,« sagde hun.

Men den går ikke, mener Østergaard.

»Vi får ikke bugt med corona ved at give bestemte befolkningsgrupper ansvaret. I krisetider er det altid de mest sårbare, der rammes hårdt.«

»Det er også dem, der udskammes og får ansvaret. Det skal man ikke gøre som statsminister,« siger Østergaard.

/ritzau/