Økonomiminister Stephanie Lose (V) er ikke medlem af Folketinget, men er onsdag valgt som kandidat i Esbjerg.

Økonomiminister Stephanie Lose er onsdag aften blevet valgt som folketingskandidat for Venstre i Esbjerg Bykredsen.

Det oplyser Jan Lagoni Jacobsen, formand for Venstre i Esbjerg, i en sms til Ritzau.

For nuværende er Lose ikke medlem af folketinget, selv om hun sidder på en ministerpost.

I et opslag på Facebook skriver den nyudnævnte kandidat, at hun er "glad og stolt" over at være blevet valgt.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til jeres tillid. Mange tak for opbakningen, tilføjer Lose.

Allerede i starten af januar tilkendegav ministeren, at hun ville være folketingskandidat i Esbjerg.

- Jeg synes, det er naturligt, at jeg opstiller her, hvor jeg bor og har en dagligdag med min familie. Og heldigvis ville de gerne have mig her, sagde hun til DR.

Forinden Lose blev valgt, havde Venstre ikke en kandidat i Esbjerg Bykredsen.

Det er Venstre-medlemmer i Esbjerg og på Fanø, som har stemt kandidaturet igennem.

Lose blev officielt udpeget som økonomiminister i slutningen af november sidste år, efter at hun tidligere har været fungerende økonomiminister.

Det var hun, mens Jakob Ellemann-Jensen, der har forladt politik, i perioden marts til august i 2023 var sygemeldt med stress.

Ministeren er desuden medlem af en række magtfulde udvalg, heriblandt Koordinationsudvalget, hvor regeringens overordnede linjer i regeringens politik fastlægges.

Hun har aldrig før været valgt til Folketinget, men har beskæftiget sig med regionalpolitik, som hun havde været i siden 2005.

Ved det seneste regionalvalg blev Lose, der har været næstformand i Venstre siden 2021, valgt med 147.485 personlige stemmer.

