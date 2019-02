Man har undervurderet, hvor komplekst det er at udvikle et nyt vurderingssystem, skriver skatteministeren.

Udgiften til at udvikle og drive det nye system til vurdering af 2,2 millioner ejendomme i Danmark bliver væsentlig højere, end regeringen har regnet med.

Det fremgår af et hidtil hemmeligholdt aktstykke, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) sidste år sendte til Folketingets Finansudvalg. Det skriver Politiken søndag.

Skatteministeren skriver i aktstykket, at omfanget og kompleksiteten i at udvikle det nye system har vist sig at være "væsentlig undervurderet".

Han bebuder derfor, at ministeriet senere bliver nødt til at bede om flere penge.

- Finansudvalget orienteres ved nærværende aktstykke om, at der er tale om en væsentlig ændring af omkostningerne, skriver skatteministeren i aktstykket.

Han bebuder "et nyt og konsolideret aktstykke for hele arbejdet med udviklingen og tilretningen af nye og eksisterende it-systemer".

Karsten Lauritzen skriver i en udtalelse til Politiken, at han "skal være den første til at understrege, at det både tager tid og koster penge at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem".

- I regeringen er vi klar til at investere de penge, der skal til for at give danskerne ordentlige ejendomsvurderinger. Så ja, det er ikke problemfrit, det tager tid, og det bliver måske en smule dyrere, skriver han.

Et flertal i Folketinget regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale afsatte i 2016 2,7 milliarder kroner til udvikling og drift af det nye vurderingssystem fra 2017 til 2020.

I beløbet indgår udgiften til det personale, som skal foretage vurderingerne og behandle de mange klager, som ventes at komme fra boligejere, der i syv år har været afskåret fra at klage over vurderingen.

/ritzau/