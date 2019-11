Et samlet underskud på intet mindre end 50 millioner kroner.

Det er de hårde facts, som borgerne og politikerne i Billund Kommune kan kigge på efter et 2019, som ikke er gået som planen.

Der er simpelthen blevet brugt alt for mange penge i 2019, erkender borgmester Ib Kristensen til JydskeVestkysten.

Forventningerne er, at der er en overskridelse på 30 millioner kroner i budgettet i 2019.

Det svarer til mellem 50 og 60 ansatte.

Men reglerne siger, at når en kommune bruger mere end det tilladte budget, så kan det ende med en økonomisk sanktion fra staten.

»Straffen er på cirka 20 millioner. Det giver i alt 50 millioner kroner eller, hvad der svarer til mellem 80 og 100 ansatte. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er det værste, jeg har været med til i min tid som borgmester,« siger Ib Kristensen til det jyske medie.

Han har været borgmester i kommunen de seneste 18 år.

Ib Kristensen indrømmer, at der er brug for opbremsninger på alle områder for at spare penge.

Der er specielt blevet brugt for meget på anbringelser og på folkeskoleområdet, og det er det, som de andre områder bøder for nu.

Hele byrådet er enige om, at der nu skal spares.

Desuden har man også besluttet, at der fremover skal være opfølgninger på budgettet hver måned i stedet for hvert kvartal.