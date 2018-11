Der er ikke udsigt til, at finansloven er lige på trapperne. Kursskifte i udlændingepolitikken driller.

Tidskrævende og besværligt.

Det er i øjeblikket lidt af en udfordring at udforme en kursændring i udlændingepolitikken.

Det siger finansminister Kristian Jensen (V) om de igangværende finanslovsforhandlinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

- Det involverer både noget økonomi og en hel masse jura. At få de to ting til at mødes med de politiske ambitioner kan godt være svært, siger Kristian Jensen.

DF ønsker et paradigmeskift i udlændingepolitikken med større fokus på hjemsendelser frem for integration. Altså en mere aktiv hjemsendelsespolitik end i dag.

Emnet er den klart største knast i forhandlingerne, erkender ministeren.

- Det er noget af det, vi bruger tid på at slide os igennem.

- Vi ønsker en ændring, så det er klart for alle, at flygtninge og familiesammenførte kan arbejde, men til gengæld skal de acceptere, at det er midlertidigt, at de er her, og at de så skal sendes hjem, når de har mulighed for at vende tilbage til deres eget land, siger Kristian Jensen.

Han tilføjer, at regeringen er begyndt at formulere "en mulig landingsbane" på området

- DF har nogle meget klare og stærke krav, som vi er i gang med at se på, om vi kan mødes om, siger Kristian Jensen.

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, konstaterer, at der er langt igen.

- Vi har rejst forskellige spørgsmål over for regeringen, og i dag kom det frem, at 78 procent af de udlændinge, som bliver udvist, vender hjem til deres hjemland, men det tal skal være 100.

- Det må være sådan, at har man fået frataget sin mulighed for at være i Danmark på grund af kriminalitet, så skal man hjem til ens hjemland, siger Skaarup.

Efter torsdagens forhandlinger er der igen sendt en række tal, beregninger og formuleringer i DF's retning fra regeringens side. Og DF har på den anden side flere spørgsmål, som støttepartiet ønsker svar på.

Det trækker derfor ikke op til, at finansloven for 2019 lander i november. Det ligner mere en aftale i julemåneden.

- Det er ikke sådan, at vi ikke vil forhandle efter 1. december, siger Skaarup med henvisning til, at DF af regeringen egentlig var stillet i udsigt, at et paradigmeskift ville falde på plads i efteråret.

