Den stigende inflation får nu en række danske topøkonomer til reagere. De peger på, at skattestigninger kan blive nødvendigt for at stoppe prisernes himmelfugt. Det skriver Avisen Danmark.

Det er især den omfattende militære oprustning i hele Europa og arbejdet med at frigøre os fra russisk gas, som puster til inflationen. Hvis man vil holde priserne nede, så er det derfor relevant at mindske danskernes købekraft, vurderer økonomerne.

»Hvis opbygningen af militæret og energiomstillingen øger presset på arbejdsmarkedet og økonomien, kan der være behov for, at der dæmpes på andre ting. I så fald kan der være behov for at stramme finanspolitikken, og det kunne være ved at hæve skatterne,« siger Thomas Harr, vicedirektør i Nationalbanken til Avisen Danmark og fortsætter:

»Vi bekæmper ikke inflation ved at bruge flere penge,« siger han.

Han bakkes op af Torben M. Andersen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og medlem af Det Økonomiske Råd.

Han forklarer, at den militære oprustning og øgede grønne omstilling kræver »hurtigere og mere massive investeringer«. Det presser priserne opad.

Skal vi sætte skatten op for at bremse inflationen?

Derfor mener han også, at man bør sikre en faldende efterspørgsel på varer og nævner at skattestigningerne kan være en løsning, da det sikrer befolkningen mindre disponible indkomster.

Folketinget har aftalt at bruge syv milliarder kroner på at styrke Forsvaret over de kommende to år. I 2033 skal Danmark anvende to procent af BNP på forsvarsudgifter. Danmark har som medlem af NATO allerede forpligtiget sig til at bruge to procent af BNP på forsvarsudgifter, men reelt bruger Danmark meget mindre.

Det samme gælder de fleste NATO-lande.

I sidste uge vedtog Europa-Parlamentet en række nye skærpede sanktioner mod Rusland. Man vedtog også et hurtigt og komplet stop for import af russisk olie og gas.

Det stop kræver dyre omstillinger herhjemme i form af nye investeringer i andre energikilder.