Et nyt udspil fra Enhedslisten lægger op til, at to millioner danskere skal have op imod 10.000 kroner som en engangsskattelettelse.

Og pengene skal komme fra de virksomheder, som har en ekstra fortjeneste på grund af inflationen. Virksomhederne skal ifølge udspillet betale en engangsskat i 2022 på 15 procent af deres overnormale profit.

Men skattelettelsen, som skal udbetales i løbet af i år og næste år, kan få store konsekvenser, mener både tænketanken Kraka og Dansk Industri. Det skriver TV 2.

Det kan nemlig skabe usikkerhed og påvirke, hvorvidt virksomheder har lyst til at investere i Danmark. Såfremt virksomhederne fravælger dette, kan det danske samfund miste velstand på den lange bane.

»Vi er stærkt kritiske over for forslaget. Det er gift for virksomheders investeringsmiljø, hvis der breder sig en opfattelse af, at man ikke kan stole på skattevilkårene i Danmark,« siger Sune Hein Bertelsen, der er Dansk Industris fagleder for skattejura, og tilføjer, at den ekstra skat på virksomhedernes overskud, vil gøre det sværere at investere i grøn omstilling.

Ulrik Beck, der er cheføkonom ved Kraka påpeger, at virksomheder kan vælge at hæve priserne, fordi de forventer stigende omkostninger, og dermed kan virksomheden i en periode have højere profit.

Omvendt kan en virksomhed investere i eksempelvis nye maskiner, hvilket kan resultere i, at virksomheden dermed ikke har noget stort overskud.

Ulrik Beck stiller samtidig spørgsmålstegn ved, hvordan Enhedslistens nye udspil kan spille sammen med, at EU arbejder på netop en beskatning af virksomheders overnormale profit.