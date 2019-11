Miljøministeren modtager torsdag OECD's evaluering af dansk miljøpolitik, og der er plads til forbedringer.

Trods fremskridt står Danmark stadig over for store udfordringer, som truer natur, miljø og borgere.

Sådan lyder det i en ny rapport fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling).

OECD evaluerer omkring hvert tiende år dansk miljøpolitik. Sidst det skete, var i 2007.

I rapporten fremhæves særligt seks udfordringer, som Danmark står over for i de kommende år.

Blandt udfordringerne er ifølge OECD en presset biodiversitet. Det blev understreget af en anden rapport, som udkom torsdag fra Københavns Universitet. Skovrapporten fra Københavns Universitet viser, at tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed i de danske skove fortsætter.

OECD peger også på, at Danmark står med sundhedsproblemer som følge af giftige kemikalier. Her anerkender OECD dog samtidig, at man i Danmark er dygtig til at håndtere giftige stoffer.

Men lav sædkvalitet hos omkring 40 procent af danske mænd er blevet knyttet til eksponering for visse hormonforstyrrende kemikalier.

Pesticidforurening af grundvandet er også stadig et problem.

OECD vurderer, at det er særligt vigtigt at sikre og styrke fortsat overvågning af kemikalier i importerede produkter og i naturen.

OECD fremhæver også fragmenteret og dermed ineffektiv kommunal affaldshåndtering, dårlig vandkvalitet samt opdyrkning af miljømæssigt vigtige jordområder som udfordringer for Danmark.

Også luftforurening står på listen, og det er et tilbagevendende problem.

Da dansk miljøpolitik sidst blev evalueret af OECD i 2007, konstaterede organisationen, at en million borgere var udsat for urimelig luftforurening.

OECD konkluderer i år, at forurening i storbyerne, udledning fra landbrug og fra industri, transport og afbrænding af træ stadig skaber problemer.

Siden den seneste rapport har især den seneste valgkamp med klima højt på dagsordenen og efterfølgende regeringsdannelse medvirket til at skærpe Danmarks mål på klimaområdet.

Danmark skal ifølge S-regeringen og dens støttepartier nå målsætningen om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030. I 2050 skal vi være klimaneutrale.

Det kræver ifølge OECD, at niveauerne sænkes i både energisektoren, men også i for eksempel transport- og landbrugssektoren.

OECD opfordrer til, at man "gør alt for at nå målet om yderligere reduktion af drivhusgasser i 2030".

