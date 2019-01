Dansk økonomi er generelt sund, vurderer OECD, der dog også har forslag med til finansministeren.

Hvis dansk økonomi var en skoleelev, havde den lige fået 10 eller 12.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, har kigget på nøgletal, rapporter og politiske forslag fra de seneste år, og konklusionen er, at dansk økonomi står stærkt.

Så stærkt, at organisationens vicegeneralsekretær, Ludger Schuknecht, indleder sin præsentation af rapporten med at lykønske Danmark.

- Økonomien har det godt med høje indkomstniveauer, solid vækst i beskæftigelsen og lav arbejdsløshed, siger Schuknecht.

Men OECD har også nogle gode råd til hvordan dansk økonomi kan blive endnu stærkere. Blandt andet anbefaler OECD en større omlægning af erhvervsbeskatningen.

Og i den forbindelse råder organisationen regeringen til at rulle en lempelse af arveafgiften for virksomhedsarvinger tilbage. Den er blevet sænket fra 15 til fem procent.

- Forskning har vist, at ledelseskvalitet og profitrater bliver lavere, når arvingerne tager over, argumenterer OECD.

- Differentierede skattesatser skaber en risiko for at skabe smuthuller og de låser kapital i virksomheder, der præsterer dårligt.

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, kalder OECD's anbefaling en "bombe" og mener, at regeringen burde lytte til OECD.

- Socialdemokratiet har været imod denne meget socialt skæve nedsættelse af skatten fra starten, og vil føre den tilbage til, hvor skatten var indtil 2015, udtaler han i en skriftlig kommentar.

Men finansminister Kristian Jensen (V) har ikke tænkt sig at rulle afgiftslettelsen tilbage.

Anbefalingen er blot én af en række anbefalinger fra OECD, og det giver ikke mening at gennemføre den uden også at gennemføre de andre, mener han.

- OECD anbefaler, at man sænker de almindelige kapitalbeskatninger. Og så er der ikke behov for at have den særligt lave arveafgift for familier. Men der er ikke er flertal for at sænke den almindelige kapitalbeskatning.

- For at sikre at pengene bliver i virksomheden, vil man være nødt til at opretholde en særlig beskatningsform for familieejede selskaber, siger Kristian Jensen.

OECD anbefaler blandt andet også en reform af SU-systemet og en justering af budgetloven. Men Kristian Jensen vil ikke umiddelbart lægge sig fast på, om regeringen skal gå videre med dem.

/ritzau/