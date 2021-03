Fem øborgmestre er enige om, at statsminister Mette Frederiksen skal åbne op for liberale erhverv og slippe børnene tilbage i skolerne fem dage om ugen.

»Vi har nul smittede på Fanø. Vi skal åbne op for Jylland hele vejen ned til grænsen. Det har vi skrevet til sundhedsministeren, men regeringen har ikke fulgt anbefalingen,« siger borgmesteren på Fanø, Sofie Valbjørn fra Alternativet.

Hvad synes du generelt om regeringens coronastrategi?

»Restriktionerne er gået for vidt over for børn og unge. Prisen er blevet for høj,« siger Sofie Valbjørn.

»Børnene skal i skole fem dage. Prisen er blevet for høj,« siger Sofie Valbjørn, Alternativet, borgmester på Fanø. Privatfoto. Vis mere »Børnene skal i skole fem dage. Prisen er blevet for høj,« siger Sofie Valbjørn, Alternativet, borgmester på Fanø. Privatfoto.

Borgmesteren på Langeland, Tonni Hansen (SF), er enig:

»Vi har fire smittede. Og vores skolebørn må kun komme i skole én dag, fordi vi er brofast med Fyn. Jeg synes, børn og unge skal tilbage fem dage om ugen, og jeg synes også, vi skal have åbnet alle vores butikker og de liberale erhverv – som for eksempel frisører, ergoterapeuter og køreskoler,« siger Tonni Hansen.

Du er jo SF'er. Men det lyder, som om du er mest enig med Venstres Jakob Ellemann-Jensen?

»Sådan må det så være. Og hvis min formand, Pia Osen Dyhr, ringer, så er svaret det samme,« siger Tonni Hansen.

Lederne af Folketingets partier begyndte torsdag eftermiddag forhandlinger om en langsigtet genåbningsplan hos statsminister Mette Frederiksen. Hun håber at lande en aftale senest tirsdag 23. marts.

»Regeringen og Folketingets partier i fuld gang med at sikre en langsigtet genåbning af Danmark. Jeg oplever, at viljen til at tage ansvar er stor. Det tegner godt,« sagde Mette Frederiksen ved Kommunalpolitisk Topmøde for landets borgmestre torsdag.

»Vi bør lukke op for liberale erhverv og skolebørn,« siger Tonni Hansen (SF), borgmester på Langeland. Privatfoto. Vis mere »Vi bør lukke op for liberale erhverv og skolebørn,« siger Tonni Hansen (SF), borgmester på Langeland. Privatfoto.

»Jeg ved godt, at der er mange af jer, der ser på tallene og siger: 'Åbn nu bare op, vi vil godt have endnu flere borgere i gang med en almindelig hverdag'. Men pas nu på, at utålmodigheden ikke får så meget fat i os, at vi risikerer at sætte alt det, vi har vundet, over styr,« advarede hun.

B.T. har spurgt borgmestrene på fem større øer, der også er kommuner, hvad de foretrækker, at statsministeren når frem til. Der er fire smittede på Langeland, en på Ærø, mens de tre andre øer Samsø, Fanø og Læsø har nul smittede og har haft det et stykke tid. Og selvom fire af de fem borgmestre tilhører rød blok, går de alle ind for, at alle butikker og liberale erhverv bør åbnes hurtigst muligt.

»Det er selvfølgelig irriterende med restriktioner, når vi næsten ikke har nogen smittede. Men vi passer på hinanden og overholder restriktionerne,« siger Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S).

Danske turister mere end opvejede de manglende tyske og norske turister på øen sidste sommer. Der var mere end fuldt belagt på øen, og marker blev taget i brug til telte.

»Sommeren 2020 viste sig at være den bedste nogensinde. Mange danskere fik øjnene op for, at de danske øer er perler i den danske natur, og jeg håber, mange af dem kommer igen denne sommer,« siger Ole Wej Petersen.

»Mette Frederiksen burde lytte til blå blok og åbne op,« Karsten Hensen (DF), borgmester på Læsø. Privatfoto. Vis mere »Mette Frederiksen burde lytte til blå blok og åbne op,« Karsten Hensen (DF), borgmester på Læsø. Privatfoto.

Flere andre øer oplevede et lignende overraskende boom i turismen fra danskere sidste sommer. Især regeringens idé om at gøre færgetrafikken til øerne gratis for gående og cyklister som led i regeringens sommerpakke havde stor betydning.

»Færgedriften giver 11-12 mio. kroner, og det er mange penge for os. Så det kunne være gået skæbnesvangert uden den hjælp fra regeringen,« siger Læsøs borgmester, Karsten Nielsen (DF).

For et år siden var han ret nervøs for, hvad der ville ske, da norske og svenske turister, hvor af mange har købt sommerhus på øen, udeblev. Men så kom danskerne væltende og gav øen en rekordsommer.

»Jeg åndede lettet op. Jeg var også bekymret for smitten, og knap halvdelen af øens befolkning er over 60. Men det er gået fint, og vi har nul smittede på Læsø, Jeg synes, Mette Frederiksen skal lytte til blå blok Vi vil gerne åbne restauranter og liberale erhverv, for eksempel frisører. Mit hår er snart så langt, at det er 50 år, siden det sidst har været så langt,« siger Karsten Nielsen med et grin.

Knap halvdelen af borgerne på Læsø er over 60 år. Foto: Mathias Svold Vis mere Knap halvdelen af borgerne på Læsø er over 60 år. Foto: Mathias Svold

»Vi har også nul smittede, måske en, det er tvivlsomt. Vi har haft et ekstremt lavt smittetal hele året. Jeg ser gerne, at liberale erhverv får lov at åbne, for eksempel frisører,« siger Marcel Meijer (S), borgmester på Samsø.

Sofie Valbjørn fra Fanø mistænker Sundhedsministeriet for ikke at kende de lokale forhold:

»Da de genåbnede Region Nordjylland og Region Vestjylland, sagde ministeriet, at der ikke var ret meget trafik på tværs. Men der er en tværgående motorvej, og det lød, som om planen var lagt i København af nogle mennesker, der havde kigget på et kort,« siger Sofie Valbjørn.