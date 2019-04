Enhedslisten har ikke meget til overs for Finansministeriets udregning af effekten af kontanthjælpsloftet.

I en evaluering af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen, der blev indført i 2015, finder Finansministeriet, at reglerne har haft en målbar effekt på 450 fuldtidspersoner.

Finansminister Kristian Jensen (V) mener, at det er god effekt af tiltagene og viser, at de har været de træk og begrænsninger af ydelser, reglerne har medført, værd. Den holdning deles mildt sagt ikke af Enhedslisten.

- Skal vi le eller græde? Efter mange måneders ihærdig søgen i ministeriets kæmpe regnemaskiner, er man kommet frem til at kontanthjælpsloftet bringer 450 personer i arbejde med en usikkerhedsmargin på 50 procent!

- Tænk engang, at landets højst ansete ministerium vil sætte sin troværdighed på spil ved at komme med sådan en gang makværk, skriver Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen i en kommentar til rapporten.

Han kalder desuden den førte politik og regeringen "kynisk".

- Det kan kun gå for langsomt med at få afskaffet de fattigdomsydelser, og det står som et af de meget højt placerede krav fra Enhedslisten, når vi efter valget skal diskutere en ny regerings politik, skriver arbejdsmarkedsordføreren.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd finder direktør Lars Andersen heller ikke meget at glæde sig over i rapporten.

- Det er absurd at høre finansministeren glæde sig over, at kontanthjælpsloftet og timereglen har øget arbejdsudbud med 450 mennesker, når loftet og timereglen samtidig har sendt tusindvis af familier under fattigdomsgrænsen, skriver direktøren i en kommentar.

Han skriver yderligere, at fattigdom mindsker mulighederne for en uddannelse, og at begrænsningerne i ydelserne dermed kan sætte flere uden for arbejdsmarkedet, end det får ind.

- Kontanthjælpsloftet, som primært rammer børnefamilier, kan vise sig at blive rigtig dyrt på sigt. At det har fået 450 mennesker i job her og nu er peanuts holdt imod de skader, det forvolder, skriver Lars Andersen.

