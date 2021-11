»Når der mangler penge, er det også ofte, at der skæres ned på kultur.«

Sådan lyder det fra Enhedslistens Reza Javid, som nu er klar til at kæmpe for kulturen i Odense.

For spørger man Enhedslisten, så er kulturen nærmest usynlig i Danmarks tredjestørste by, og området bliver i høj grad nedprioriteret til fordel for kedelige lokalplaner, bygninger og affaldssortering.

Derfor er partiet klar med et nyt udspil op til dette års kommunalvalg. Det vil dele By- og Kulturforvaltningen i to for dermed at undgå, at kulturen drukner i byen.

»Kulturen får en stedbarnlig behandling i By- og Kulturudvalget og i forvaltningen. Det skal vi ændre,« siger Enhedslistens Reza Javid.

Enhedslistens Reza Javid mener, at kulturen i Odense drukner i lokalplaner, bygninger og affaldssortering. Foto: Odense Kommune. Vis mere Enhedslistens Reza Javid mener, at kulturen i Odense drukner i lokalplaner, bygninger og affaldssortering. Foto: Odense Kommune.

Enhedslisten mener altså, at kulturområdet, idræt og civilsamfundet fylder næsten ingenting på de nuværende dagsordener i By- og Kulturudvalget.

I stedet overtages dagsordenerne af emner som lokalplaner, bygninger, renovation, affaldssortering og grønne områder.

»Det er ikke godt for et så vigtigt område af byens liv. Vi mener, at kulturen fortjener større fokus, og det vil vi skabe ved at oprette et kulturudvalg, som udelukkende har kulturområdet som arbejdsfelt og kan bidrage til udvikling af Odense som en kulturby,« siger Reza Javid.

Helt konkret mener Enhedslisten, at en stor del af problemet ligger i, at kulturinitiativer mangler et sted at være. Og det samme gør sig gældende for mange foreninger i byen.

Derfor foreslår partiet, at man stopper nedrivningen af den første bygning i Bøgeparken i Vollsmose og i stedet omdanner den til et kultur- og foreningshus.

»Enhedslisten foreslår, at man lader være at spilde samfundets ressourcer ved at destruere den første bygning i Bøgeparken i Vollsmose, der står er tom nu, fordi beboerne er blevet tvangsflyttet,« siger Reza Javid og fortsætter:

»Kommunen skal overtage bygningen og omdanne den til et kultur- og foreningshus. Det vil bidrage til kultur- og foreningslivet i Odense, og det vil også være til gavn for bydelen,« afslutter han.