Borgmesteren i Odense er den lokalpolitiker i landet, der tjener mest. Det viser en ny opgørelse fra NB-Kommune. Ekspert vurderer, at der er behov for lovændring.

Borgmesteren i Odense Peter Rahbæk Juel (S) modtager årligt 1.812.690 kr. i løn og vederlag. Oven i borgmesterlønnen er det vederlag fra ekstra poster i diverse bestyrelser og udvalg samt vederlag fra KL (Kommunernes Landsforening), der er med til at gøre Odense-borgmesteren til en vellønnet lokalpolitiker.

Det skriver NB-Kommune på baggrund af en gennemgang af vederlag for alle de byrådsmedlemmer, der har fået poster i eller via Kommunernes Landsforening (KL).

Reza Javid (EL), der er byrådsmedlem og 2. viceborgmester i Odense, mener, at lønnen til lokalpolitikere skal matche almindelige menneskers løn.

- Påtager man sig andre poster, lønnes man på nuværende tidspunkt for noget man i forvejen får løn for - det er dobbeltløn. Det synes vi er urimeligt, siger Reza Javid til NB-Kommune.



Om sin årsløn på 1,8 mio. kr. siger Peter Rahbæk Juel til NB-Kommune:

- Min løn er sammensat på baggrund af de opgaver og poster, jeg varetager. Jeg forholder mig derfor ikke til, om min samlede løn er for høj eller lav, men til hvad den specifikke opgave har af vigtighed for odenseanerne.



Socialdemokraten Peter Rahbæk Juel ser i modsætning til Enhedslistens Reza Javid ingen nødvendighed i at ændre på reglerne:

- I forhold til Enhedslistens forslag tidligere i år, besluttede Odense Byråd minus Enhedslisten, at det klogeste er at lade Christiansborg om at regulere løn og vederlag, og så retter vi til enhver tid ind efter, hvad der er fastsat, siger Peter Rahbæk Juel til NB-Kommune.

Reza Javid er uenig:

- Vi arbejder fortsat for, at lovgivningen bliver ændret. Og indtil da appellerer vi til, at landets borgmestre og rådmænd følger eksemplet fra Aalborg og Svendborg, hvor borgmesteren selv har frasagt sig vederlag for ekstra poster, siger Reza Javid til NB-Kommune.

NB-Kommunes opgørelse viser, at følgende borgmestre ud over Peter Rahbæk Juel (1,81 mio. kr.) er med i toppen i forhold til samlet løn: Jacob Bundsgaard (S) i Aarhus (1,79 mio. kr.) Jesper Frost Rasmussen (V) i Esbjerg (1,77 mio. kr.), Martin Damm (V) i Kalundborg (1,71 mio. kr.) og Michael Ziegler (K) i Høje-Tåstrup (1,66 mio. kr.).