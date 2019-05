Ved kommunernes årlige fætter-kusine-fest gik det galt for Odense-rådmand Jane Jegind (V).

Det at være politiker kan koste blod, sved og tårer - og det gjorde det helt bogstaveligt for by- og kulturrådmanden i Odense, da hun i marts var til kommunalpolitisk topmøde i kommunernes landsforening, KL.

Her mødes hele det kommunale Danmark, og ud på aftenen kan det godt blive en ret våd fornøjelse.

Sammen med resten af de delegerede politikere og embedsmænd havde Jane Jegind været til topmødemiddag, og ud på aftenen var huntaget en tur i Jomfru Ane Gade.

Det er en tradition, at Odense Byråds delegation mødes ud på aftenen, efter det officielle program er afsluttet, fortæller hun til B.T.

»Vi plejer at mødes i byen for at få en øl eller et glas vin. Det gjorde vi også i år. Jeg ville hjem omkring midnat. Da jeg ville sige farvel til de andre, trådte jeg ud i hvad, jeg ikke vidste var en trappeskakt,« siger hun.

Uheldet skete på tyrolerbaren Heidi's Bier Bar, og under faldet skar Jane Jegind sig på et glas, hun havde i hånden.

»Rådmanden har oplyst, at hun kom til skade med hånden omkring midnat og selv tog en taxa til sygehuset. På sygehuset blev rådmandens almene tilstand beskrevet som værende vågen, klar og orienteret. Efter undersøgelse blev rådmanden indstillet til at blive opereret hurtigst muligt i sin højre hånd,« oplyser presseafdelingen i by- og kulturforvaltningen i en mail til B.T.

Hun pådrog sig ikke yderligere skader. Alligevel kan Jane Jegind ikke lade være med at tænke på, at det nemt kunne være helt undgået.

»Jeg kunne jo bare være gået uden at sige farvel,« siger hun i dag.

Efter uheldet var rådmanden fraværende i fire arbejdsdage, hvor kommunen altså ikke havde nogen øverste politiske ansvarlige for forvaltningsområdet, der har et samlet budget på omkring 1,3 milliarder kroner.

Først fredag i ugen efter topmødet kunne hun arbejde igen.

Som by- og kulturrådmand har Jane Jegind naturligt opgaver rundt i kommunen - hvilket var ekstra svært med en hånd, der var pakket ind i forbinding.

Derfor har den 44-årige rådmand i en periode haft en chauffør til at køre sig rundt på skatteydernes regning.

»Efter aftale med stadsdirektøren og et samlet byråd får rådmanden hjælp til at komme rundt til tjenstlige opgaver, hvilket konkret er blevet løst ved, at vagtpersonalet i Odense Kommune udfører opgaven,« skriver kommunen videre i en e-mail.

Der er ifølge Jane Jegind ikke tale om, at kommunen har haft ekstra udgifter til hendes transport.

Vagtkorpset fik så at sige blot en ekstra opgave.

»Sygehuset forbød mig at køre bil, så der var ikke så meget at gøre. Jeg er blevet kørt rundt af vores vagter i en stor selvlysende bil, der virkelig ligner en vagtbil,« siger hun.

Jane Jegind har været byrådsmedlem siden 1998.

Siden 2005 han hun været Venstres borgmesterkandidat og dermed partiets politiske leder i Odense.