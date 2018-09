Et enigt Odense Byråd har vedtaget budgettet for 2019. Bydelen Vollsmose har fyldt en hel del på dagsordenen.

København. Odense Byråd afsætter næsten 100 millioner kroner over fire år til en omdannelse af Vollsmose.

Det fremgår af det budget, som et enigt Odense Byråd har vedtaget for 2019.

Det sender ifølge Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune, et rigtig stærkt signal, at alle partierne er bag budgettet.

- Det er Danmarks største omdannelse af et udsat boligområde, vi har givet os i kast med. Jeg tror, at det betyder meget for beboerne i området, at der er en klar plan, hvor der er et byråd, der står bag, siger han.

Byrådet vedtog tidligere planen for Vollsmose og kaldte den: "Den sidste Vollsmoseplan". Nu er også sat underskrifter på budgettet.

- Den politiske aftale vi har om "Den sidste Vollsmoseplan", den har vi hældt noget benzin på motoren på, ved det budgetforlig som vi har indgået, siger borgmesteren.

Målet er, at Vollsmose skal gå fra at være et udsat boligområde til at være en velfungerende bydel.

Det skal blandt andet ske ved nedrivning og ommærkning af op mod 1000 boliger.

Det er for tidligt at sige, hvor mange boliger der skal rives ned, fortæller han.

Der er sat penge af til, at almene boligforeninger har mulighed for at bygge erstatningsbyggerier i områder, der ikke er udsatte.

Derudover skal private investorer ind og investere i Vollsmose, hvis udviklingen skal lykkes, fortæller borgmesteren.

Han har haft dialog med flere private investorer, flere planlagte møder i kalenderen og plads til endnu flere.

- Vi har givet bolden op, og jeg glæder mig til at spille den videre med investorerne, siger Peter Rahbæk Juel.

Erstatning af nedrevne boliger og genhusning er den post, der rykker mest i budgettet for planen, da der over de fire år afsættes 40 millioner kroner til det.

Der skal opføres cirka 1600 nye private boliger i området.

En anden del af planen er at skabe flere kommunale arbejdspladser i bydelen.

Blandt andet skal Humlehaveskolen, der blev lukket for flere år siden, huse flere hundrede arbejdspladser. Skolen havde adresse tæt på Vollsmose Torv.

