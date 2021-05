Både i Odense og København modtages udspil fra regeringen som en hjælpende hånd med grønne ambitioner.

De muligheder, som regeringen vil give kommuner for at nedbringe biltrafik, der enten forurener luften eller ikke er klimaneutral, vil ifølge borgmestrene i Odense og København hjælpe dem på vej med deres grønne ambitioner.

- Det giver os nogle værktøjer i værktøjskassen, som gør, at vi kan gøre noget ved luftforurening, og som gør, at vi vil få lettere ved at nå vores mål om at være klimaneutrale allerede i 2030, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Han peger dog på, at regeringens udspil efterlader et halvt færdigt arbejde. Senere skal regeringen nemlig i et andet regi også se på infrastruktur såsom kollektiv trafik.

Her håber borgmesteren, at der bliver penge til at investere i andre ting, der øge fremkommeligheden i Odense og de andre byer.

Regeringens forslag er, at kommunerne må stramme kravene for hvilke biler, der må køre i de miljøzoner, som er i blandt andet København og Odense. Det skal betyde, at dieselbiler uden partikelfilter ikke må køre ind i zonerne.

Samtidig skal kommunerne have mulighed for at lave zoner, hvor kun biler uden forbrændingsmotor kan køre. Det vil betyde, at eksempelvis el-biler må køre i zonerne men ikke benzinbiler.

Det kan betyde, at byerne for nogle bliver mindre fremkommelige. Og derfor håber Peter Rahbæk Juel, at der bliver fundet penge til at modvirke dette.

- Der er behov for at investere i fremkommelighed og kollektiv trafik. Det nytter ikke, at vi bare lukker ned for folks muligheder for at blive transporteret, siger Peter Rahbæk Juel.

- Så går samfundet i stå og vi mister den folkelige opbakning til at gøre noget klimaet og luftforurening. Så investeringer skal gå hånd i hånd med regler.

I Odenses tilfælde er det investeringer i togtrafikken på tværs af landet samt penge til at udvide byens letbane-projekt, der ifølge borgmesteren vil øge fremkommeligheden. Her får kommunen ifølge borgmesteren brug for statens hjælp.

Også i landets hovedstad, København, føler borgmester Lars Weiss (S), at regeringens udspil letter hans vej mod nogle af byens grønne ambitioner.

- Jeg er rigtig glad for, at regeringen har lyttet til vores ønsker og bakker op om visionen om en grønnere hovedstad med renere luft, siger han i en pressemeddelelse.

- Med særligt en skærpet miljøzone vil vi kunne tage et stort skridt mod at begrænse trafikken fra de mest forurenende biler, som vi så gerne vil. Så vi kan få en by, hvor mennesker, ikke biler, er i centrum.

- Det er ikke en menneskeret at køre rundt og forpeste luften for andre.

/ritzau/