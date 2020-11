Barack Obama kunne tydeligt se, at Lars Løkke Rasmussen var en presset mand.

»Da vi mødte den stakkels mand, så han ud, som om han var i chok, hans klare blå øjne var tydeligt udmattede, hans lyse hår sammenfiltret, som om han lige havde været i brydekamp,« beskriver den tidligere amerikanske præsident.

I sin nye murstenskleppert af en erindringsbog, 'Et forjættet land', kommer Barack Obama også et smut forbi Danmark og den daværende danske statsminister. Det fremgår af et uddrag fra bogen, som Politiken har fået lov at bringe.

Uddraget kredser om klimatopmødet COP15 i København i 2009, hvor Lars Løkke Rasmussen som vært skulle stå i spidsen for at hive en bred aftale hjem – han skulle altså få supermagter med modstridende interesserer som Kina, USA, Indien og EU til at blive enige.

Lars Løkke Rasmussen under klimatopmødet i København i 2009. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS Vis mere Lars Løkke Rasmussen under klimatopmødet i København i 2009. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS

Det gik ikke så godt.

Men så var det, at Barack Obama kom flyvende ind for at få styr på sagerne. Amerikaneren ankom til Bella Center, som han i bogen beskriver som »et ombygget indkøbscenter«, hvor han indledningsvist skulle på høflighedsvisit hos Lars Løkke Rasmussen.

»Han lyttede opmærksomt, mens jeg forklarede vores strategi, og stillede nogle få tekniske spørgsmål til, hvordan en overgangsaftale kunne fungere. Men han så mest lettet ud over at se mig prøve at redde en aftale igennem,« lyder det fra Barack Obama i 'Et forjættet land' ifølge Politiken.

I bogen erkender præsidenten, der var blevet valgt året inden – i 2008 – at det den danske statsminister opgave med at få lavet en klimaaftale, ville have voldt besværligheder for alle.

Barack Obama beskriver i bogen Lars Løkke Rasmussen (i baggrunden) som »opmærksom, velinformeret, pragmatisk og menneskelig.« Foto: Søren Bidstrup Vis mere Barack Obama beskriver i bogen Lars Løkke Rasmussen (i baggrunden) som »opmærksom, velinformeret, pragmatisk og menneskelig.« Foto: Søren Bidstrup

I det kapitel, der omhandler besøget i København, fortæller Barack Obama også om, hvordan han crashede et møde for at få den kinesiske Wen Jiabao i tale. Her lykkedes det at finde frem til en vis overensstemmelse om en aftale.

Dengang forlod Barack Obama igen hurtigt København, efter forhandlingerne. Det var kun anden gang på få måneder, at han var i den danske hovedstad. Også i oktober det år kom han forbi Bella Center for at holde en tale til fordel for Chicago som værtsby for OL i 2016.

Barack Obama fik to perioder som USAs præsident, inden han i 2017 overlod Det Hvide Hus til Donald Trump.

Hans selvbiografi ’Et forjættet land udkommer i Danmark tirsdag.