Sundhedsminister hæfter sig ved, at personfølsomme data er beskyttet i nyudviklet digitalt coronapas.

Danskerne har fået et nyt digitalt coronapas, der kan benyttes, hvis man skal rejse mellem EU-landene fra 1. juli.

Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) ved et pressemøde fredag middag i Københavns Lufthavn.

- Det coronapas, vi præsenterer i dag, kan man bruge, når man fra 1. juli kan rejse i EU.

- Det vil gælde inden for EU som officiel dokumentation for, at man enten er testet negativ, vaccineret eller er immun, fordi man har været smittet.

- Der er grund til, at vi i Danmark er stolte over, at vi er stærke på digitalisering i sådan omfang, at vi nu kan udrulle det nye coronapas, lyder det fra finansministeren.

Det nye digitale coronapas fungerer ved hjælp af en app, som man kan downloade til sin telefon.

Hidtil har man kunnet danne et digitalt coronapas via appen Min Sundhed.

Men her fremgår personfølsomme oplysninger såsom navn og cpr-nummer. Desuden kan man se, om man er testet negativ, tidligere har været smittet, eller man er blevet vaccineret.

I den nye app er der bare en QR-kode eller et grønt skærmbillede, der aflæses.

- Der står ikke noget om private sundhedsdata. Dataetisk Råd og vores advisory board bakker op om, at det er det rigtige skridt at tage, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

I Dansk Industri er direktør Lars Sandal Sørensen tilfreds med, at det nyudviklede danske coronapas er kompatibel med et europæisk certifikat, der er under udvikling.

- Vi skal i Europa have et lignende certifikat per 1. juli. Vi er altså klar allerede nu og har været det et stykke tid.

- Det er et godt eksempel på, hvor langt vi er med digitaliseringen i Danmark. Det er et godt eksempel på privat-offentligt samarbejde, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ud over ved rejser kan det nye coronapas også bruges herhjemme som adgang til eksempelvis restauranter og koncerter.

/ritzau/