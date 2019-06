Joy Mogensen får over 130.000 kroner mindre i lønningsposen om året som minister, end hun fik som borgmester i Roskilde.

Så det er nok ikke ministervederlaget, der har fået den populære bydronning til at sige farvel til borgmesterkæden og ja tak til ministerbilen.

Joy Mogensen er nemlig gået ned i løn efter, at hun tog imod Mette Frederiksens tilbud om at blive ny kultur- og kirkeminister.

Ifølge sn.dk fik hun som borgmester et årligt vederlag som borgmester på 1.159.225 kroner og 86 øre. Dertil kom 233.677 kroner, som er summen af diverse vederlag i råd, nævn og bestyrelser, hvor hun har siddet som repræsentant for byrådet i Roskilde. Alt i alt fik Joy Mogensen 1.392.902 kroner for at udføre hvervet som borgmester i 2018.

Joy Mogensen får 11.000 kroner mindre om måneden som kulturminister, end hun fik som borgmester i Roskilde. Foto: Martin Sylvest

Så meget får hun ikke som minister.

Her lyder den årlige løn nemlig på 1.259.498,26 kroner.

Til gengæld har hun udsigt til både eftervederlag i halvandet år, når hun ikke længere er minister.

Hvis hun sidder i mere end fire år, får hun eftervederlag i to år, og skulle hun opnår at være minister i mere end seks år, får hun det i tre år.

Joy Mogensen er en af de i alt syv kvindelige ministre i Mette Frederiksens nye regering. Her er hun fotograferet på Amalienborg Slotsplads torsdag med Lea Wermelin, Ane Halsboe-Jørgensen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Mette Frederiksen, Trine Bramsen og Astrid Krag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dertil kommer ministerpensionen, som en minister får, når han eller hun har været minister i et år. Størrelsen på den afhænger af, hvor længe de har været minister.

Lørdag fortalte Joy Mogensen til B.T., at det havde været en svær beslutning for hende at droppe borgmesterjobbet.

»Det var og er stadig en svær beslutning, og hvis nogle føler, jeg svigtet dem, vil jeg være ked af det, men Roskilde er også Danmark, og hvis landets statsminister vurderer, jeg kan være med til at hjælpe Danmark videre, vil det også komme Roskilde til gode,« sagde hun.

Dermed forklarede hun også, hvorfor hun for få år siden kategorisk afviste at forlade Roskilde for en ministertaburet.