Det granskningsudvalg, der skal forestå minkundersøgelsen i Folketinget, er nedsat. Første møde er fredag.

Undersøgelsen af forløbet, hvor der blev givet ordre til at aflive alle mink i Danmark, rykker nærmere. Onsdag er det nye udvalg i Folketinget, der skal håndtere undersøgelsen, nedsat.

Fredag mødes udvalget for at nedsætte et formandskab og lægge de konkrete rammer for, hvordan undersøgelsen skal forløbe.

Udvalget er nedsat på et møde i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og har et medlem for hvert parti i Folketinget.

Det er blandt andre Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, retsordfører Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, og fra De Radikale Andreas Steenberg.

Granskningsudvalget blev skabt, da flere partier i Folketinget krævede en undersøgelse af forløbet i minksagen.

I stedet for en normal undersøgelseskommission valgte Folketinget en helt ny undersøgelsesform.

Det endte med en granskningskommission. En sådan kan sættes i værk af det nye granskningsudvalg, der i fremtiden skal tage stilling til, om undersøgelser skal igangsættes.

Udvalget kan indstille til de kendte former for undersøgelser, som er en advokatundersøgelse, en faglig ekspertredegørelse, som Irak-kommissionen endte med, eller en undersøgelseskommission som eksempelvis Instrukskommissionen.

Udvalget kan også indstille sager til den nye form for undersøgelse, det vil sige en granskningskommission. Folketing mener, at det er den sidstnævnte undersøgelsesform, der skal anvendes, når aflivningen af mink skal undersøges.

Den vil modsat en undersøgelseskommission ligge under Folketinget og ikke justitsministeren. Og kan dermed ikke stoppes af en regering. Det er et krav, at arbejdet færdiggøres inden for et år.

- Granskningskommissionen er et nyt instrument, som bygger på de samme principper om retssikkerhed for dem, der skal afhøres, som en undersøgelseskommission.

- Den bygger på et princip om effektivitet. Det vil sige, at den arbejder hurtigere end den almindelige undersøgelseskommission, sagde daværende medlem af De Radikale Jens Rohde, der pressede på for den nye undersøgelsesform.

/ritzau/