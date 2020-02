Torsdag fremlagde regeringen ni nye tiltag, der fremadrettet skal forhindre de såkaldte vanvidsbilister i at færdes på de danske veje.

Blandt de nye tiltag er der mulighed for, at politiet kan beslaglægge, konfiskere og bortauktionere biler, der anvendes til vanvidskørsel, ligesom at der gives flere muligheder for at tildele ubetingede fængselsstraffe til vanvidsbilister.

Tiltagene kommer efter en længere periode med vanvidsbilister rundt omkring i landet, som har bragt andre menneskers liv i fare.

Og regeringens tiltag møder opbakning flere steder fra. Blandt andet hos de bløde trafikanter, hvor Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, er glad for det nye udspil.

Klaus Bondam, direktør for Cyklistforbundet, bifalder regeringens nye tiltag mod vanvidsbilister, der blev præsenteret torsdag. Foto: Martin Bubant

»Som borger er det rigtig fint, at der bliver grebet hårdt ind overfor vanvidsbilisterne,« siger Klaus Bondam til B.T. og fortsætter:

»Det er krænkende, når folk fuldstændig sætter sig selv om på den anden side af loven og agerer til fare for både sig selv og for andre, så det er fint med de nye tiltag, at vi dermed får sat en streg under, at det en fuldstændig uacceptabel opførsel,« siger han.

Også hos Dansk Fodgænger Forbund er de glade for regeringens tiltag.

»Vi synes, at det er en god idé med de nye tiltag. Når folk kører på den måde, så har de et problem. Det er jo ikke almindelig menneskelig opførsel, at man udsætter andres liv for fare,« siger formand for Dansk Fodgænger Forbund, Anne Brix Christiansen, til B.T.

Hvad er vanvidskørsel? Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 kilometer i timen.

Kørsel med en hastighed på 200 kilometer i timen eller derover uanset hastighedsgrænsen.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.

Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Særlig hensynsløs kørsel. Kilde: Justitsministeriet, Transport- og Boligministeriet, Skatteministeriet.

Hun fortæller videre, at de hos forbundet er opmærksomme på nødvendigheden for at gøre noget, så bilisterne kan 'hjælpes væk fra rattet'.

»Vi kan jo se, at det vi har gjort hidtil ikke har haft den ønskede effekt, så vi er åbne over for, at man prøver noget andet. Vi kan ændre tiltag, hvis det her ikke virker, men når folk først er trafikdræbte, kan vi aldrig give dem livet tilbage,« siger Anne Brix Christiansen.

Hos Rådet for Sikker Trafik er administerende direktør, Mogens Kjærgaard Møller, også tilfreds med torsdagens udspil.

»Det er rigtigt godt, at man gør noget i forhold til den tryghedsmæssige bekymring. Men som jeg ser det, så skal man sondre mellem vanvidsbilisterne og det generelle problem med dræbte og tilskadekomne i trafikken, hvor vanvidsbilisterne trods alt kun udgør en lille procentdel af det samlede problem,« siger han og fortsætter:

Sådan så det ud på Langebro i København i dagene efter, at en 35-årig betjent fra Københavns Politi havde mistet livet som følge af hasarderet kørsel fra en 26-årig vanvidsbilist tilbage i juli måned. Foto: Søren Bidstrup

»Uanset det gode politiske initiativ, så skal vi stadig tænke ind, hvad vi gør med de generelle problemer, hvor folk kører for stærkt og er for uopmærksomme, når de færdes i trafikken.«

Regeringens udspil blev ved torsdagens pressemøde præsenteret af justitsminister Nick Hækkerup, transportminister Benny Engelbrecht og skatteminister Morten Bødskov. Udspillet kan ses i sin fulde længde her.

Udspillet med de ni nye tiltag kommer efter længere perioder med vanvidsbilister, der har gjort vejene usikre. Blandt andet mistede en 35-årig betjent livet på Langebro i København tilbage i juli måned, da en 26-årig vanvidsbilist påkørte ham.

Tilbage i oktober måned kørte en mandling bilist gennem Øresundstunnelen med 180 km/t, hvor det er tilladt at køre 90 km/t, mens en anden bilist i september kørte 216 km/t på Helsingørmotorvejen, hvor hastighedsgrænsen lød på 110 km/t.