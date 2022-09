Lyt til artiklen

Der er store ændringer på vej i SU'en, hvis det står til Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne.

Det viser Moderaternes udspil, som B.T. er i besiddelse af.

Moderaterne holder pressemøde mandag, hvor de lægger deres reformpakke frem. En del af den pakke består i en omlægning af SU'en, så den bliver mere lånebaseret.

Løkke vil omdanne 25 procent af SU'en, som en studerende får på en videregående uddannelse, til et lån.

For kandidatdelen af uddannelsen skal det være 50 procent af stipendiet, der omdannes til et lån. Desuden skal det sjette SU-år afskaffes.

Til gengæld venter guleroden i den anden ende, når uddannelsen er ovre, og man kommer ud på arbejdsmarkedet. Her vil man kunne trække det fulde lånebeløb fra i skat.

Tiltaget vil ifølge Moderaterne motivere udlændinge til at blive i Danmark og arbejde, når de har færdiggjort deres uddannelse. Danmark har en udfordring med at fastholde den udenlandske arbejdskraft, som vi selv har uddannet.

»Danske virksomheder har brug for den arbejdskraft, og det er et problem bredt over alle uddannelser, at de uddannede udlændinge rejser ud igen. Tiltaget vil fastholde dem i Danmark. Dem, som alligevel rejser ud, vil have været billigere for Danmark,« siger Jakob Engel-Schmidt, sekretariatsleder i Moderaterne.

Moderaterne vil også fjerne topskatten, men i stedet indføre en såkaldt lønsumsafgift for virksomhederne. Det vil sige, at en virksomhed reelt betaler afgift for at have ansatte. Jo højere løn, jo mere afgift.

Partiet vil også sænke selskabsskatten fra 22 procent til 15 procent.