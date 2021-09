Regeringen vil i sit kommende sundhedsudspil lægge op til at oprette 10-20 nærhospitaler.

Hospitalerne vil ikke have sengepladser men en række behandlingstilbud.

Det erfarer Berlingske torsdag, der beskriver det som "hovedlinjerne" i et sundhedsudspil, som statsminister Mette Frederiksen (S) forventes at præsentere tirsdag ved Folketingets åbning.

- Vi kan ikke blive ved med at sende alle patienter ind på sygehusene og køre folk fra Nakskov til Rigshospitalet for et 10-minutters besøg hos en specialist og så køre dem tilbage igen.

- Det er ikke hensigtsmæssigt og rimeligt. Man bliver nødt til at kunne levere nogle flere sundhedsydelser uden for sygehusmatriklerne.

Det siger Jakob Kjellberg, professor ved VIVE, om behovet for flere behandlingssteder til Berlingske.

Over de sidste årtier er sundhedsvæsnet blevet mere centreret og mere specialiseret. Det skete for at forbedre kvaliteten af behandlingen og har blandt andet øget succesen i kræftbehandling betydeligt.

Det har dog samtidigt betydet, at en lang række små sygehuse er blevet lukket. Der ud over oplever specielt udkantsområder lægemangel.

Derfor har der været politisk opmærksomhed på området og før Folketingsvalget præsenterede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen et reformforslag.

Det faldt dog fra hinanden grundet stor modstand både fra egne rækker og politiske modstandere, blandt andet fordi Lars Løkke Rasmussen foreslog at nedlægge regionerne uden at have tage sit eget bagland med på råd.

Reformforslaget ville oprette en række "sundhedsfællesskaber", der skulle forbedre behandlingsmulighederne i udkantsområder.

Ifølge Berlingske vil sundhedsudspillet være en del af et større udspil om at hjælpe udkantsområder, lige som regeringen tidligere har foreslået at sende flere uddannelser ud af byerne.

