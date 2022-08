Lyt til artiklen

Dansk Folkeparti vil give danskerne adgang til nye og moderne fedmepræparater. Det skal ske ved at gøre de ellers meget dyre præparater tilskudsberettigede.

Det siger Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt til B.T.

»Fedme er et problem for en meget stor del af befolkningen. Der er flere nye præparater på markedet, blandt andet fra Novo Nordisk, som virker. Desværre er de ikke tilskudsberettigede i Danmark, hvilket reelt betyder, at danskerne ikke har glæde af dem,« siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

»Flere andre lande, som Finland, Schweiz, Norge, Island og Storbritannien, har gjort præparaterne tilskudsberettigede. Det mener vi også, det skal være i Danmark, så det bliver tilgængeligt for danskere, der ikke har en enorm pengepung,« siger han.

Flere medicinalvirksomheder har udviklet fedmepræparater i de seneste år, som har en dokumenteret virkning på fedme og som generelt kan anvendes med succes på personer, som er svært overvægtige. Altså med en BMI på over 30.

Men præparaterne er dyre. Et af de mest omtalte er Novo Nordisks præparat Wegovy, som blev godkendt til markedet i EU i januar måned.

Overvægt kan nu behandles effektivt. Men prisen er stadig høj

Det er fortsat ukendt, hvad prisen på produktet bliver i Danmark, men ifølge Sten Madsbad, overlæge og klinisk professor ved Endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital, vil der være tale om adskillige tusinde kroner om måneden, hvis ikke der ydes tilskud.

»Det er et dyrt lægemiddel, men det er meget effektivt,« siger Sten Madsbad.

»Vi ser at dem, som kommer i behandling kan tabe 15 procent af deres kropsvægt uden større ændringer i deres livsstilsmønster ellers. Med effektive livsstilsændringer vil jeg tro, at man kan tabe sig helt op til 20-25 procent,« siger Sten Madsbad.

Hvis Danmark skal følge trop og give tilskud til præparaterne, så kommer det til at koste Danmark et endnu ikke kendt beløb. Sandsynligvis flere hundreder millioner om måneden, hvis alle de 900.000 danskere, som er i målgruppen får tilskud.

»Der er ingen tvivl om, at det koster penge. Men det er også dyrt at behandle nedslidte knæ, hjertekar sygdomme og andre sygdomme, som følger af fedme. På den måde skal man jo se på, at vi også sparer nogle penge andre steder,« siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

»For mange mennesker vil det også være forbundet med en forøget livskvalitet, som også er vigtig at tænke på, siger Morten Messerschmidt.