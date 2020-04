Ny ordning skal forbedre små og mellemstore virksomheders overlevelsesmuligheder, siger finansminister.

Regeringen laver en ny låneordning til små og mellemstore virksomheder.

Det vil polstre virksomhederne med op til 35 milliarder kroner, oplyser Finansministeriet torsdag.

Tiltaget skal ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) begrænse tabene og gøre virksomhederne i stand til hurtigt at komme i gang med produktionen på den anden side af krisen.

- På denne baggrund tager regeringen i dag initiativ til en ny låneordning for små og mellemstore virksomheder.

- Ordningen forbedrer overlevelsesmulighederne for små og mellemstore virksomheder, der kan have vanskeligt ved at opnå lån i banken, siger han i en pressemeddelelse.

Konkret er det den moms, som virksomhederne har indbetalt i marts, der vil blive tilbagebetalt som et lån.

/ritzau/