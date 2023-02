Lyt til artiklen

Danskerne skal betale mindre i skat. Det gik både Venstre og Socialdemokratiet til valg på. Dog var deres ambitioner forskellige.

Dengang havde ingen set, at Venstre og Socialdemokratiet ville ende i regering sammen, og derfor endte regeringens skattepolitik med at være et kompromis, der ifølge skatteordfører Rasmus Jarlov (K) endte til Socialdemokratiets fordel.

For mange mennesker giver regeringens forslag om skattelettelser nemlig kun 300 kroner mere om året i forhold til det, Socialdemokratiet allerede havde foreslået før valget.

Tallene kommer i et svar til Rasmus Jarlov, der bad Skatteudvalget redegøre, hvor meget en arbejdsfamilie og en funktionærfamilie ville få ud af regeringens forslag om ændring i skatten på arbejde sammenlignet med de forslag, Venstre og Socialdemokratiet fremlagde før valget.

Svaret lød, at Socialdemokratiet ønskede en skattelettelse på 4.200 kroner om året for en familie med to fuldtidsarbejdende voksne inden valget. Her ønskede Venstre en skattelettelse på 6.000 kroner. Begge forslag skulle udføres ved at øge beskæftigelsesfradraget.

Men SVM-regeringens forslag til en skattereform lyder altså på 4.500 – altså blot 300 kroner højere end Socialdemokratiets oprindelige.

Det får Rasmus Jarlov til at reagere. Han mener, at Venstre har solgt sig selv for billigt. Nærmere bestemt mener han, at Venstre har solgt sig selv for 300 kroner om året, da de pegede på Mette Frederiksen som statsminister.

»Det er en meget lille forskel og en meget lille ændring af politikken i forhold til det, man ville have fået, hvis Socialdemokratiet havde siddet i regering alene,« siger han og tilføjer:

»Derfor håber jeg, at der kommer noget, der trækker i en mere borgerlig retning, for det har forhåbentligt ikke bare været det, Venstre har fået for at legitimere Mette Frederiksen som statsminister.«

Rasmus Jarlov mener også, at Venstres valg om at gå i regering har skadet de borgerlige partiers chance for at få en borgerlig statsminister inden for nærmeste fremtid.

»De har været billigt til salg,« siger Jarlov og fortsætter:

»Det – at Venstre har legitimeret, at Mette Frederiksen skal være statsminister – gør det også sværere for Venstre at gå på valg på, at vi skal have en anden regering ved næste valg. Derfor har det konsekvenser i mange år, at Venstre har indtaget rollen som Mette Frederiksens hjælper.«

Politisk ordfører Morten Dahlin (V) er stærkt uenig i, at Venstre har været billigt til salg.

Han afviser kritikken, fordi regeringen også kommer med andre skattelettelser end dem, der rammer funktionær- og arbejderfamilier – for eksempel topskattelettelser. Han påpeger, at Venstre har været med til at sikre, at 250.000 danskere nu får halveret deres topskat.

Morten Dahlin (V) mener, at de har været ambitiøse i deres skattepolitik, der blandt andet halverer topskatten for 250.000 danskere. Foto: Emil Helms Vis mere Morten Dahlin (V) mener, at de har været ambitiøse i deres skattepolitik, der blandt andet halverer topskatten for 250.000 danskere. Foto: Emil Helms

»Jeg vil da opfordre det konservative folkeparti til at støtte en skattepolitik, der rent faktisk giver topskattelettelser, som de argumenterede for før valget.«

Men har han ikke ret i, at når en ganske normal arbejderfamilie eller funktionærfamilie, der tjener 827.000 kroner om året kun får 300 kroner ekstra om året, så har I været billigt til salg?

»Nej, og jeg anerkender ikke Jarlovs regnestykke.«

»Vi kommer til at give skattelettelser for op mod syv milliarder kroner. Både personskattelettelser og erhvervsskattelettelser. Herunder topskattelettelser. Det var noget, Konservative gik til valg på. Jeg vil opfordre Konservative til at droppe surmuleriet og komme ind til forhandlingsbordet og være med til at sikre, at danskerne kan være med til at beholde flere af deres penge selv.«

Heller ikke kritikken om en eventuel borgerlig statsminister i fremtiden giver Morten Dahlin meget for.

»Blå blok fik 72 mandater ved folketingsvalget. Ud fra de 72 mandater kunne vi ikke engang finde ud af, hvem der skulle være kongelig undersøger. Og i en situation, hvor der var 90 røde mandater, der pegede på Mette Frederiksen, valgte vi så at sætte os ind til forhandlingsbordet og forhandle politiske resultater hjem til gavn for Danmark og danskerne.«

»Det var den rigtige beslutning, og jeg mener, at det var bedre end at sætte sig i hjørnet og sidde med armene over kors. Lederskab handler ikke altid om at gøre det, som er populært, men at gøre det, der er det rigtige,« siger han.