Tidligere ministre er overraskede over beløb på indretning af kontor. S-ordfører vil ikke forfølge sagen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har indkøbt borde, stole, reoler, puder, lamper, malearbejde og arkitekthjælp for 340.000 kroner til indretning af sit kontor i Udenrigsministeriet.

Det skriver Politiken torsdag på baggrund af en aktindsigt.

Udenrigsministeren har indkøbt borde, stole, spejl og lamper fra Mater, reoler og reollåger fra Montana, puder og en plaid fra Eva Harlou samt et tæppe og en radiatorskjuler for i alt 247.535 kroner inklusiv moms.

Dertil kommer håndværkerydelser og arkitektbetaling for 92.615 kroner. I alt har nyindretningen kostet lige godt 340.000 kroner inklusiv moms, viser en aktindsigt.

Det fremgår af aktindsigten, at Udenrigsministeriet havde bud fra to forskellige arkitektfirmaer, der bød på opgaven.

Liberal Alliance gik til valg på at indføre minusvækst i det offentlige forbrug.

Udenrigsministeren mener dog, at det er på sin plads at bruge pengene, fordi der var behov for at skabe et mere moderne udtryk på kontoret, der besøges af ministre og diplomater fra hele verden.

- Vi har lavet nyistandsættelsen, fordi det ganske enkelt trængte til et langt mere moderne udtryk. Derudover var der en synlig vandskade på gulvtæppet, som skulle udbedres, ligesom det ikke var blevet malet ved ministerskiftet, som det ellers er normalt, skriver han i en skriftlig kommentar til Politiken.

Beløbet overrasker ifølge Politiken Samuelsens forgængere.

Således udtaler Per Stig Møller (K), der var udenrigsminister fra 2001 til 2010, til avisen, at han var fint tilfreds med sin indretning.

Og Martin Lidegaard, der var udenrigsminister fra 2014 til 2015, erindrer ifølge Politiken, at han sad i "fine" møbler. Han vurderer beløbet for Samuelsens nyindretning som "lidt voldsomt".

Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) siger til Politiken, at han ikke har tænkt sig at forfølge sagen politisk.

Han mener generelt, at man skal passe på med at gå i for små sko i den politiske verden, skriver avisen.

For nylig besluttede Alternativets Niko Grünfeld at trække sig fra sin post som kultur- og fritidsborgmester i København efter et par ugers mediestorm.

Borgmesteren gik af efter historier om udgifter på 130.000 kroner til en ny kontorindretning og urigtige oplysninger i hans cv.

/ritzau/