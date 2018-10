Alternativets københavnske kulturborgmester Niko Grünfeld har opgivet, at han har en kandidatgrad som sit uddannelsesniveau, men det er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, fortæller Radio24syv.

Det skete, da han i 2015 stillede Niko Grünfeld op til Folketinget i Aarhus-kredsen – dog uden at blive valgt.

Før valget bad netmediet Altinget alle kandidater om at udfylde deres CV og mærkesager.

Altinget oplyser til Radio24syv, at alle kandidater - også Niko Grünfeld - selv indtastede deres data.

Her angives det, at Niko Grünfeld har en "kandidatuddannelse", men det har han ikke.

Niko Grünfeld har en HD fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Det svarer til bachelor-niveau, ikke til en kandidatgrad, oplyser Handelshøjskolen i Aarhus til Radio24syv.

Altinget solgte deres kandidatdatabase videre til DR, så alle brugere af dr.dk også kunne læse, at Niko Grünfeld har en kandidatuddannelse, selvom det altså ikke er tilfældet.

Sagen kommer efter at Radio24syv i sidste uge kunne fortælle, at Niko Grünfeld i strid med sandheden havde hævdet at have en master i positiv psykologi.

Noget han selv kaldte en fejl, og som han senere har undskyldt for.

Radio24syv ville gerne have spurgt Niko Grünfeld, hvorfor han tilbage i 2015 oplyste at have en kandidatuddannelse, når han ikke har det, men han har ikke ønsket at stille op til interview.