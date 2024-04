Socialdemokratiet er kendt for at bruge mange penge på storstilede annoncekampagner især op til folketingsvalgene.

Og det er ikke gratis at holde den socialdemokratiske kampagnemaskine kørende.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for partiets økonomi for 2022.

Altinget har samlet et overblik over de største donorer til Socialdemokratiet, og her fremgår det, at det er de faglige organisationer, der lægger langt de fleste af pengene i partikassen.

Ifølge loven skal partierne nemlig offentliggøre navnene på alle donorer, der har givet dem et bidrag på mere end 22.200 kroner. De er dog ikke forpligtede til at oplyse, hvor meget hver enkelt derudover har givet.

Socialdemokratiet har i alt modtaget 19.707.918 kroner fra organisationer, virksomheder, foreninger og fonde i 2022.

Derudover har partiet modtaget omkring en halv million kroner fra privatpersoner.

Her er dem, der har støttet Socialdemokratiet med mere end 22.200 kroner:

Danske Rederier

Dansk Arbejdsgiverforening

Fødevareforbundet NNF

Den Erhvervspolitiske Valgfond S/I

Blik og Rørarbejderforbundet

Dansk Metal

Fagforbundet 3F

Erhvervsforum Vækst DK

Altinget skriver videre, at Venstre i 2022 modtog 24.196.697 kroner i økonomiske bidrag.

Det er derimod et større mysterium, hvor det tredje regeringsparti, Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, egentlig får sine pengene fra.

Partiet har nemlig valgt at benytte sig af en mulighed i lovgivningen, som kort fortalt betyder, at et parti ikke behøver fremlægge et regnskab for det første år, det sidder i Folketinget.

Det fremgår også af regnskabet, at Socialdemokratiet har fået stillet mødefaciliteter til rådighed af HK til en samlet værdi af cirka 85.000 kroner.