Der er gået politisk sport i at dele checks ud til danskerne.

Og mens inflationen er steget med 5,4 procent det seneste år og stadig flere danskere får svært ved at betale regningerne, kommer SF med et udspil, hvor de blandt andet lægger op til, at der skal udbetales en ekstra check på op til 4.600 kroner til de borgere, der i forvejen er berettiget til ældrechecken.

Derudover vil SF udbetale en ekstra SU-check og en ekstra grøn check til børnefamilier.

Hvis SFs udspil bliver til virkelighed, skal der afsættes tre milliarder kroner gennem et større statsunderskud.

»Det bekymrer og gør folk nervøse, når de kan se priserne stige. Mange begynder at mærke, at der kan købes mindre i supermarkedet. Særligt dem med mindst i forvejen har vi en forpligtigelse til at hjælpe,« siger Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse.

SFs udspil vækker glæde hos Ældre Sagen, hvor man bifalder, at et politisk parti kan se behovet, mens inflationen stiger.

Ældre Sagen kom selv med et forslag i slutningen af marts, hvor de i et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, lagde op til, at man skulle lave en ekstraordinær regulering af folkepensionen og andre forsørgelsesydelser på i alt 3,5 procent.

Her henviste han til, at de ældre kunne søge om hjælp til varmeregningen hos kommunen.

»Jeg forstår godt, at der kan sidde danskere derude og være nervøse for, om de kan betale deres næste regning. Det tager vi selvfølgelig meget seriøst i regeringen,« skrev ministeren til B.T.

Hvis Ældre Sagens forslag bliver til virkelighed, vil en enlig folkepensionist uden andre indtægter få 6.500 kroner mere om året. Ældre Sagen vurderer, at det vil koste cirka 5,4 milliarder kroner.

Derfor ser vicedirektør hos Ældre Sagen, Michael Teit Nielsen, gerne, at forslaget var mere ambitiøst.

»Der skal nogle flere midler på bordet, for der er jo nogle ældre med beskedne indkomster, der ikke får gavn af SFs forslag, for man skal være modtager af ældrechecken for at få gavn af SFs forslag,« siger Michael Teit Nielsen.

Foruden tre checks til ældre, børnefamilier og borgere på SU, vil SF afsætte 900 millioner kroner til at dække andre udsatte indkomstgrupper som eksempelvis kontanthjælpsmodtagere.

Det vil i SFs forslag være kommunernes opgave at sørge for, at pengene kommer ud til de rette borgere.