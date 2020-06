Nyt Centrum-venstre fremlagde onsdag sin politik i København. Ahmed Akkari var ikke med ved præsentationen.

Det er ikke hver dag, Danmark får et nyt parti. Men i disse dage er det ikke langt fra. Onsdag blev partiet Nyt Centrum-venstre præsenteret i Kongens Have i København.

Blandt medstifterne af partiet er den tidligere imam Ahmed Akkari, der især blev kendt i den brede befolkning under Muhammed-krisen. Han var dog ikke til stede, da han er i Grønland. Akkari har i øvrigt meddelt, at han ikke er kandidat for partiet.

To af de andre stiftere af Nyt Centrum-venstre er Hanna Ziadeh og Jens Baj, som udlægger partiets politik ved onsdagens præsentation, hvor omkring et dusin tilhørere er mødt op.

Ifølge stifterne er Nyt Centrum-venstre "et lyserødt parti", der ønsker at gøre op med blokpolitik i dansk politik. Partiet er ifølge sig selv forkæmper for danske værdier, hvor ligestilling og ytringsfrihed bliver fremhævet.

- Vi synes, at det er vigtigt, at man kan være for klima og velfærd samtidigt med, at man er kritisk over for de knæfald, der bliver gjort over for islam fra mange politikere, siger Hanna Ziadeh og fortsætter:

- Alle siger, at de er for frihedsrettighederne, men det er "lip service". Ikke alle tager kampen.

Medstifter Jens Baj siger onsdag, at partiet kan samarbejde med alle partier på Christiansborg. Og at partiet er imod blokpolitik.

- Der er en form for demokratisk underskud i Danmark. Vi kører ofte med de her blokpolitikregeringer.

- Selv om Venstre og Socialdemokratiet siger, at de vil have samarbejde over midten, ender det ofte med blokpolitik, siger han.

Ahmed Akkari var under Muhammed-krisen i 2005 en fremtrædende muslim, der oprindeligt var stærk modstander af Jyllands-Postens publicering af tegningerne af profeten Muhammed.

I perioden valgte han at rejse rundt i Mellemøsten for at fortælle om det, han anså som et islamfjendtligt Danmark.

Det fortrød han senere og ændrede holdning. Nu taler han i stedet mod islamisme. Det har han blandt andet gjort i forsamlingshuse, da han i 2013 tog på landsturné for at tale om islamisering.

I 2014 udgav han bogen "Min afsked med islamismen - Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark".

/ritzau/