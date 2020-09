Det Demokratiske Parti vil lave nye innovative byer, hvor der blandt andet skal udvikles ny grøn teknologi.

Det er piblet frem med nye partier den seneste tid. Og nu melder endnu et parti sig klar til at gå efter indflydelse på Christiansborg.

Partiet Det Demokratiske Parti præsenterer fredag både kandidater og mærkesager på Café Dan Turéll i København.

I front står partistifter Peter Hjorth, som var folketingskandidat for Partiet Klaus Riskær Pedersen, det der i dag hedder Borgerlisten, ved sidste valg.

- Og åh nej, endnu et nyt parti. Men når de etablerede partier bliver ved med at flytte de samme penge rundt mellem de samme kasser, så tror jeg ikke, at vi kan komme videre uden, siger Peter Hjorth på pressemødet.

Partiet går efter at give borgerne velfærdsydelser som gratis daginstitutioner, fri offentlig transport, tandlæge under sygesikringen og højere og tidligere pension.

Pengene til den ekstra velfærd skal findes ved at udvikle Grønland, decentralisere stat, kommune og regioner.

Og så foreslår partiet at skabe såkaldte innovationsbyer, der skal levere grøn teknologi til resten af verden.

- Vi vil skabe verdens mest innovative miljø. I kan forestille jer en dansk udgave af Dubai og Silicon-Valley med verdens bedste skoler og universiteter, siger Peter Hjorth.

Første fase bliver i København og i Grønland. Straks efter følger Aarhus, Odense og Aalborg.

- Det skal være danskejede virksomheder, som skal forblive på danske hænder, så skattekronerne havner i statskassen.

- Vi skal udvikle grøn teknologi, medicin, digitale services, fusionsenergi, elektroniske biler, tog og fly, atomkraft og rumforskning, siger Peter Hjorth.

Han siger, at der med innovationsbyerne vil blive skabt 100.000 nye arbejdspladser.

Investeringer skal komme fra pensionsselskaber, mens staten skal sørge for infrastruktur og danne rammerne for innovationsbyerne.

Under præsentationen af partiet siger Peter Hjorth ikke noget om, hvem partiet vil pege på som statsminister.

Han siger dog:

- Socialdemokratiet skriver på deres hjemmeside, at Danmark er et lille land, og det tror jeg, at vi vil blive ved med at være på den her måde.

- Socialisme gennemsyrer samfundet og dele af medierne, og jeg tror, at socialisterne selv har skrevet deres lærebøger. Historien viser, at det ikke fungerer.

- Hvis vi får folkelig opbakning til at gennemføre vores visionære planer, så bliver vi en førende teknologisk stormagt.

Før partiet kan stille op til Folketinget, skal det dog samle over 20.000 vælgererklæringer. Og der er lang vej endnu.

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside fremgår det, at partiet lige nu har indsamlet 28 vælgererklæringer. Det har frem til slutningen af oktober 2022 til at nå op over 20.000.

/ritzau/