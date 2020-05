Lad os nu få sandheden frem.

Det er ikke kun de borgerlige partier, der vil have statsminister Mette Frederiksen (S) til ærligt og åbent at fortælle, hvilken sundhedsmyndighed der foreslog hende, at Danmark skulle lukke markant ned den 11. marts.

Nu er det SF, der vil have et svar.

»Jeg stiller selv spørgsmålet om, hvilke myndigheder der har foreslået hvilke indgreb,« siger SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Det hele startede fredag, da Jyllands-Posten kunne fortælle, at det slet ikke var Sundhedsstyrelsen, der anbefalede den nedlukning af Danmark, Mette Frederiksen satte i søen den 11. marts.

Fredag formiddag blev Mette Frederiksen spurgt, hvilken myndighed der så havde anbefalet hende den nedlukning af Danmark, hun præsenterede på pressemødet.

Men der kom langt fra noget konkret svar fra statsministeren, som var til genåbningen af kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.

»Vi har valgt at organisere os sådan i Danmark, at det er en bred myndighedsgruppe, der har rådgivet os, og helt principielt går jeg ikke ind i, hvilke ord der falder fra hvilke myndigheder. Det er en bred myndighedsgruppe, som på det tidspunkt rådgiver os,« sagde Mette Frederiksen til TV 2 News og tilføjede:

»Hvordan vi konkret har lukket Danmark ned, og at vi gjorde det så hurtigt, det har selvfølgelig været en politisk beslutning.«

Kritikken begyndte da at strømme ned over statsministeren.

»Mette Frederiksen har tydeligvis et behov for at gøre det her til helt vildt tåget snak. Det centrale er, at hun står på et pressemøde og siger, at det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker Danmark ned,« lød det fra Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, der har kaldt Mette Frederiksen i samråd.

Og Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, havde også hårde meldinger om statsministeren.

»Det er grotesk, når man tænker på, hvad hele Danmark har været igennem,« sagde hun til B.T.

Så skrappe ord lyder der dog ikke fra SF.

Godt nok vil sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen have mere konkrete svar fra Mette Frederiksen.

Men hun mener, at Venstre sparker 'en åben dør ind'.

»Under lovbehandling gjorde Venstre en dyd ud af at konstatere, at sundhedsministeren fik beføjelserne, og at initiativer derved ville være politiske,« siger Kirsten Normann Andersen.

Så du mener ikke, at kritikken er så hård fra SFs side, at Mette Frederiksen skal i et egentlige samråd om sagen?

»Nej. Vi er ikke med til at indkalde i samråd, men det giver god mening, at regeringen redegør for de respektive myndigheders rådgivning og anbefalinger. Det et jo ret åbenlyst, at flere myndigheder har været involveret,« siger hun.

Så Mette Frederiksen kan altså se frem til både samråd og spørgsmål, der handler om at komme med svar på, hvilken myndighed der anbefalede hende, at Danmark skulle lukkes så markant ned, som hun valgte at gøre.