Der ser ud til at være kamp på Borgen om Inger Støjberg.

Nu er det Dansk Folkeparti, der åbner armene for Venstres næstformand, som mandag er til sin anden afhøring i den såkaldte Instrukskommission.

»Alle gode politikere er jo som udgangspunkt velkomne i DF, hvis de ellers er enige i vores politik. Den gode Støjberg er tilsyneladende kommet i vanskeligheder, fordi nogle konventioner i embedsmandsapparatets optik vejer tungere end dansk ret. Det burde jo minde Støjberg om, at Venstre altid vægter konventionerne over Danmarks interesser. Det gør vi ikke i Dansk Folkeparti,« siger Peter Skaarup til B.T.

Inger Støjberg undersøges for, om hun i sin tid som udlændinge- og integrationsminister, hvor hun ville forhindre 'barnebrude,' handlede ulovligt ved at lade par skille uden undtagelse, hvilket konventionerne ellers foreskriver.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup til ministrenes spørgetid i Folketingssalen, onsdag den 6. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Dansk Folkepartis Peter Skaarup til ministrenes spørgetid i Folketingssalen, onsdag den 6. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»For os er det hjerteblod og står ikke til forhandling. Danmark skal suverænt selv bestemme over dansk indvandringspolitik, og små piger skal ikke tvinges til at være sammen med ældre mænd,« siger han og slår fast, der ikke ligefrem er tale om en opfordring til Inger Støjberg om at skifte parti.

Men han slår fast, at hun er velkommen.

Fra politisk kommentator Søs Marie Serup er meldingen dog ret klar om, hvordan udsagnet skal tolkes.

»Det er en åben invitation til at komme over i Dansk Folkeparti,« siger hun.

Forhenværende minister Inger Støjberg ankommer til Retten på Frederiksberg, hvor instrukskommissionen fortsætter afhøringer, mandag den 25. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Forhenværende minister Inger Støjberg ankommer til Retten på Frederiksberg, hvor instrukskommissionen fortsætter afhøringer, mandag den 25. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Dermed er Dansk Folkeparti det andet parti, der byder Inger Støjberg velkommen og samtidig langer ud efter Venstre.

Fredag lagde Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, et opslag på Facebook, hvor hun skamroser Inger Støjberg.

Da B.T. spurgte Pernille Vermund, om Inger Støjberg var på vej til Nye Borgerlige, var meldingen denne:

»Hun er hjertelig velkommen. Men jeg vil gerne slå fast, at jeg ses med Inger privat,« sagde hun.

Formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund og Venstres næstformand, Inger Støjberg, havde torsdag en hyggelig Kristi Himmelfartsdag sammen. Vermund lagde torsdag aften det billede på Facebook med disse ord: »Tak for dejlige timer, seje kvinde. Du er et af de kæreste og mest hjertevarme mennesker, jeg kender. Du har min fulde støtte og opbakning.« Foto: Facebook Vis mere Formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund og Venstres næstformand, Inger Støjberg, havde torsdag en hyggelig Kristi Himmelfartsdag sammen. Vermund lagde torsdag aften det billede på Facebook med disse ord: »Tak for dejlige timer, seje kvinde. Du er et af de kæreste og mest hjertevarme mennesker, jeg kender. Du har min fulde støtte og opbakning.« Foto: Facebook

Og søndag kom Pernille Vermund da også med hård kritik af Venstre i et nyt opslag på Facebook:

'Venstre slår ikke ring om Inger. De tøver, bøjer af og lader Inger i stikken. Det er næsten ikke til at bære,' skriver hun blandt andet.

Politisk kommentator Søs Marie Serup mener, at der er et opgør om Inger Støjberg de to partier imellem.

»Man kan sige, at det er ret udbredt holdning blandt mange, at Inger Støjberg faktisk kunne høre lige så godt til et andet sted som i Venstre. Men hun er jo rundet af det traditionelle Venstre-bagland, og hun blev valgt som næstformand med overvældende flertal. Men der er kamp om at få hende,« siger Søs Marie Serup og tilføjer:

Så er er det sagt - med politisk kommentator m.m. Søs Marie Serup. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Så er er det sagt - med politisk kommentator m.m. Søs Marie Serup. Foto: Søren Bidstrup

»Det vil være en kæmpe fjer i hatten at få hende over i Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige, hvis hun lige pludselig skiftede til et af de to partier.«

Faktisk har Søs Marie Serup denne hårde vurdering, hvis hun skulle vælge at skifte parti til enten Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige.

»Man kan så sige, at hvis hun nu gik til et af de to partier, så ville man nærmest kunne lukke og slukke det andet,« siger Søs Marie Serup.

B.T. har foreholdt de seneste udmeldinger fra Dansk Folkeparti for Sophie Løhde, der er politisk ordfører for Venstre.

Venstres politiske ordfører Sophie Løhde bakker op om Inger Støjberg. (Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbaek Arentsen Vis mere Venstres politiske ordfører Sophie Løhde bakker op om Inger Støjberg. (Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbaek Arentsen

Hun har denne udmelding:

»Inger er engageret som få, og vi er lykkelige for, at hun er Venstres næstformand,« skriver Sophie Løhde og fortsætter:

»Og ingen kan være i tvivl om, at Inger og Venstre er dybt imod barnebrude og går forrest i kampen for pigernes frihed.«

Sagen om Inger Støjbergs fremtid kommer altså til at rulle videre.