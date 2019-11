Det er gået stærkt for Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, siden de meldte sig ud af Liberal Alliance for en halv måneds tid siden.

Torsdag kom de på banen med et helt nyt parti, ‘Fremad’, og samtidig blev partiet hjemmeside lanceret, hvor man kan læse om deres politiske mærkesager, ligesom man kan melde sig ind.

Hjemmesiden bærer dog præg af, at tingene måske er gået en tand for stærkt, og mærkesagerne bliver eksempelvis præsenteret af de to politikeres hårtotter i det, der må betragtes som en noget alternativ beskæring.

Om det dukker frem på din skærm afhænger af størrelsen på din skærm, og derved vises 'fejlen' ikke hos alle.

Her ses et skærmbillede af de to hårtotter, der præsenterer Fremads politiske mærkesager. Vis mere Her ses et skærmbillede af de to hårtotter, der præsenterer Fremads politiske mærkesager.

»Det er måske gået lidt for stærkt, og det er tydeligt, at det er ikke nogle professionelle, der har lavet den her hjemmeside. Der er ret mange fodfejl, og især billedet af hårtotterne er noget, man lynhurtigt ville have fanget og ændret lige med det samme,« siger reklamemanden og brandingeksperten Carsten Herholdt, der har stiftet virksomheden The Branding Agency med hovedsæde i Aarhus.

»Som et parti er al din kommunikation en del af din identitet og dit brand, og derfor er hjemmesiden også en del af det. Derfor er det selvfølgelig uheldigt, at hjemmesiden fremstår uprofessionel, særligt fordi den er et af de sidste step på købsrejsen til at kapre medlemmer,« fortsætter Carsten Herholdt.

Omvendt kan der dog ifølge reklamemanden og brandingeksperten være noget befriende i, at ens politiske mærkesager præsenteres af to hårtotter i stedet for et par opstillede billeder i blazerjakker.

»Der kan være en befriende uperfekthed i den her hjemmeside, fordi den netop signalerer, at det ikke er opsat til at se lækkert ud af et eller andet bureau. Den er lavet på hjerteblod og engagement, og derfor kan det faktisk være helt fint, at kvaliteten af hjemmesiden er lidt ringe. Folk er ved at brække sig over politikere, der er indstuderet,« siger Carsten Herholdt og fortsætter:

»På den måde balancerer ‘Fremad’ mellem det befriende uperfekte og det decideret uprofessionelle, og der hælder jeg nok mest til det sidste. Fejlene kan dog nemt rettes, for indholdsmæssigt kan hjemmesiden det, den skal«.

Det første succeskriterium for ‘Fremad’ er at komme i Folketinget senest i 2023. Kommunalvalget i 2021 prioriteres i første omgang ikke så højt, lyder meldingen.

‘Fremads’ fem mærkesager er en fair og fast udlændingepolitik, at tage klimaudfordringerne alvorligt, at være en stærk europæisk stemme, at arbejde for et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark samt frihed til forskellighed.