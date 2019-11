»Jeg kan slet ikke se, hvad der skulle få folk til at stemme på dem. Det bliver en fuser.«

Asger Aamund er ikke i tvivl, når han skal sætte ord på det parti, som han så præsenteret, da Simon Emil Ammitzbøll-Bille i morges løftede sløret for partiet Fremad på Facebook.

Aamund er selverklæret Liberal Alliance-vælger og har ligesom flere andre erhvervsmænd støttet det tidligere regeringsparti økonomisk, men det er ikke ensbetydende med, at han åbner armene og byder endnu et liberalt parti velkommen på Christiansborg.

»Jeg mener ikke, at der er plads til det. Vi har allerede to nationalliberale partier i Folketinget i form af Liberal Alliance og Nye Borgerlige, og vi har ikke brug for flere,« fortæller Asger Aamund til B.T.

Lars Seier Christensen, Martin Thorborg og Asger Aamund. Vis mere Lars Seier Christensen, Martin Thorborg og Asger Aamund.

Asger Aamund er bestemt ikke den eneste kendte erhvervsmand i Danmark, der gennem de seneste år har erklæret, at de har sat deres stemme på Liberal Alliance.

Oftest er begrundelsen, at de søger en liberal politik, så B.T. har nu kontaktet flere af de store erhvervsledere for at høre, hvad de tænker om, at der i form af Fremad kommer et nyt parti, som slår sig op på det liberale.

Og hvor Asger Aamund ikke ser et potentiale i Fremad, så er Jubii-stifter og mangemillionær Martin Thorborg anderledes optimistisk.

Ja, faktisk afviser han ikke, at Fremad kunne få hans stemme en dag.

»Jeg blev faktisk lidt glad, da jeg hørte om det nye parti, for det ville være så synd, hvis Simon Emil og Christina Egelund gik ud af politik. Jeg kan rigtig godt lide de to kandidater og synes, de er rigtig sympatiske,« fortæller Martin Thorborg til B.T.

Han har før stemt på Liberal Alliance, men synes sommetider, at partiet har været for hårde i især udlændingepolitikken, og det er også et af de punkter, hvor Fremad vil adskille sig fra Simon Emil Ammitzbøll-Billes seneste parti.

Og faktisk passer det fint med, at Martin Thorborg tidligere også har stemt på Radikale Venstre.

»Det virker, som om de lægger sig mellem Radikale og Liberal Alliance, og det er så sjovt nok de to partier, jeg skiftevis har stemt på. Det er en glædelig nyhed, og jeg er meget nysgerrig,« fortæller Martin Thorbog, der dog også understreger, at ulempen ved Fremad kan være, at blå blok bliver sprængt i atomer.

Men så er der også den erhvervsleder, der måske mest af alle rimer på Liberal Alliance:

Lars Seier Christensen.

Han har været en stor både økonomisk og personlig Liberal Alliance-støtte, og derfor blev han også en anelse skuffet, da han torsdag morgen så Simon Emil Ammitzbøll-Billes navn i forbindelse med et nyt parti.

»Jeg har meget svært ved at se behovet for endnu et borgerligt parti. Især et, der minder så meget om De Radikale. Jeg er også personligt lidt skuffet over, at dette sker, efter at mange, mange mennesker i LA har bakket loyalt op om Simon Emil i de mange år, siden hans Borgerligt Centrum kuldsejlede, og han kom ind i Liberal Alliance,« fortæller han og fortsætter:



»På den anden side er jeg glad for at få en indiskutabelt liberal kurs tilbage i LA uden yderligere interne diskussioner. Så derfor er det måske trods alt det bedste for alle parter. Når alt kommer til alt, er det jo vælgerne, der bestemmer, hvad der er brug for, og hvad der ikke er brug for i dansk politik. Jeg håber blot ikke, det vil lede til yderligere væsentligt stemmespild i blå blok, selvom jeg tvivler meget på, at der er en plads til Fremad i dansk politik.«