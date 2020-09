Der er kun en uges tid til, at danskerne kan søge om at få tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

Men allerede nu vil et flertal i Folketinget også have de sidste to ugers feriepenge (fem i alt, red.) ud til danskerne, så forbruget får et ordentligt spark bagi, skriver TV 2.

S-regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard trækker dog i bremsen, fordi teknikken gør det tæt på umuligt at udbetale de sidste to ferieuger i år, lyder argumentet.

Det vender vi tilbage til.

Søren Pape Poulsen (K) og Statsminister Mette Frederiksen (S)

Men formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen, forsøger nu at vride armen om på regeringen.

Hvis ikke regeringen lytter til flertallet i forhandlingslokalet, er Søren Pape klar med et beslutningsforslag, der skal pålægge regeringen at give danskerne alle fem ugers indefrosne feriepenge.

»De sidste feriepenge skal ud i år. Det er afgørende for at redde arbejdspladser i denne anden corona-runde, vi er i gang med. Hvis ikke regeringen vil det, fremsætter vi et beslutningsforslag i Folketingssalen, som forhåbentlig kan samle et flertal,« siger Søren Pape til B.T.

Han vil ikke acceptere, at de sidste feriepenge først bliver udbetalt næste år, som regeringen har åbnet for.

»Vi skal ikke skændes om, hvilken præcis dato de skal udbetales. Men det skal være i år og helst før julehandlen,« siger K-formanden.

Ifølge TV 2 vil alle partier, undtagen Socialdemokratiet og De Radikale, have alle fem ugers feriepenge udbetalt hurtigst muligt.

I juni besluttede et flertal at give danskerne tre ud af fem ugers indefrosne feriepenge, fordi forbruget fik en stor mavepuster under corona-nedlukningen. Derfor skulle der pumpes penge ud i samfundet.

De tre ugers feriepenge svarer til cirka 15.300 kroner efter skat for en gennemsnitlig lønmodtager med en årsløn på 400.000 kroner

Hvis alle fem ferieuger bliver udbetalt, vil den samme lønmodtager derimod få cirka 26.200 kroner efter skat.

Søren Pape, når beskæftigelsesministeren siger, at det rent teknisk er umuligt at udbetale de sidste feriepenge i år, bør I så ikke lytte til det?

»De tekniske udfordringer kan vi løse, hvis der er vilje til det. Og det er nok viljen, som halter lidt hos regeringen,« siger Søren Pape.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S)

I august talte B.T. med Peter Hummelgaard om sagen.

Her forklarede han, at arbejdsgiverne først ved årsskiftet har sidste frist på at indberette, hvor meget deres medarbejdere har optjent i det indefrosne ferieår.

Derfor kan staten ikke vide, hvor meget de sidste to ferieuger udgør for den enkelte lønmodtager.

»Jeg kan ikke afvise, at de sidste to uger kan komme i spil næste år. Men folk må ikke gå i forhåbning om, at alle feriepengene kommer nu, for det sker ikke,« sagde Peter Hummelgaard til B.T.

Hvis et eventuelt beslutningsforslag fra De Konservative kan samle flertal, vil regeringen ikke være tvunget til at udbetale alle feriepengene. Det er dog kun i særlige tilfælde, at en regering ignorerer et folketingsflertal.